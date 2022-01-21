【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場

Google Glass 停產後， Google 似乎並非放棄這類穿戴設備市場，有消息指該公司正進行 Project Iris 項目，並打算在 2024 年推出產品。

其實 2020 年中以 14 億美元收購智能眼鏡初創 North 後，已看出 Google 並未打算放棄智能眼鏡市場，並朝向另一方向發展。據外媒 Verge 引述兩位消息人士指， Goolge 正開始加緊研發擴增實境（Augmented Reality，簡稱 AR）可穿戴設備，並以內部代號 Project Iris 進行，希望在 2024 年推出產品。

【元宇宙】微軟斥資687億美元收購動視暴雪 為開發元宇宙平台鋪路

對手 Meta 已經推出過幾代虛擬實境（Virtual Reality，簡稱 VR） 眼鏡，而 Apple 亦不斷有消息傳出，相信 Goolge 亦不會錯失這個機會，有指 Google 的設備是使用外部鏡頭將電腦圖像與現實世界影像合而為一，造出比 Snap 和 Magic Leap 等現有 AR 眼鏡具臨場感的混合實景。

【元宇宙】企業藉元宇宙 虛擬世界建自家園區

其實 Google 亦曾經積極發展 VR 及 AR 業務，發展過 Daydream 平台，但項目已經結朿，不過於 2020 年中收購 North 後，令人關注到 Google 對市場仍有興趣，而 North 的產品 Focals 特點是外型有如一幅一般的眼鏡。

責任編輯：彭振濠