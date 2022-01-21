  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (五) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬實境】Google 啟動 Project Iris 傳再戰 AR 眼鏡市場

科技 16:57 2022/01/21

分享：

Google Glass 停產後， Google 似乎並非放棄這類穿戴設備市場，有消息指該公司正進行 Project Iris 項目，並打算在 2024 年推出產品。

其實 2020 年中以 14 億美元收購智能眼鏡初創 North 後，已看出 Google 並未打算放棄智能眼鏡市場，並朝向另一方向發展。據外媒 Verge 引述兩位消息人士指， Goolge 正開始加緊研發擴增實境（Augmented Reality，簡稱 AR）可穿戴設備，並以內部代號 Project Iris 進行，希望在 2024 年推出產品。

【元宇宙】微軟斥資687億美元收購動視暴雪　為開發元宇宙平台鋪路

對手 Meta 已經推出過幾代虛擬實境（Virtual Reality，簡稱 VR） 眼鏡，而 Apple 亦不斷有消息傳出，相信 Goolge 亦不會錯失這個機會，有指 Google 的設備是使用外部鏡頭將電腦圖像與現實世界影像合而為一，造出比 Snap 和 Magic Leap 等現有 AR 眼鏡具臨場感的混合實景。

【元宇宙】企業藉元宇宙　虛擬世界建自家園區

其實 Google 亦曾經積極發展 VR 及 AR 業務，發展過 Daydream 平台，但項目已經結朿，不過於 2020 年中收購 North 後，令人關注到 Google 對市場仍有興趣，而 North 的產品 Focals 特點是外型有如一幅一般的眼鏡。

責任編輯：彭振濠

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
2022/01/05
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
2022/01/07
【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
【醫療科技】Magic Leap夥神經技術公司　用AR眼鏡協助治療前庭疾病
2022/01/14
【醫療科技】Magic Leap夥神經技術公司　用AR眼鏡協助治療前庭疾病
【元宇宙】彭博：蘋果AR眼鏡效能與M1 Pro相似　傳售價將逾1.5萬元
2022/01/17
【元宇宙】彭博：蘋果AR眼鏡效能與M1 Pro相似　傳售價將逾1.5萬元

你可能感興趣

【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
11:32 2022/01/05
【Apple】蘋果AR / VR頭戴裝置再有新消息 外媒爆料指配備3屏幕
【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
18:10 2022/01/07
【Starlink】延遲交貨出事？　星鏈用戶過去兩個月增長放緩
【醫療科技】Magic Leap夥神經技術公司　用AR眼鏡協助治療前庭疾病
12:05 2022/01/14
【醫療科技】Magic Leap夥神經技術公司　用AR眼鏡協助治療前庭疾病
電腦設備 電腦軟件 收購 Meta 元宇宙 智能眼鏡 產品 Apple Google VR

下一篇文章

【AirPods】AirPods 新專利 識別人聲對話暫停降噪功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022虎年】Payme推群組利是功能　最多可一次過向100人發送電子利是（附教學）
【2022虎年】Payme推群組利是功能　最多可一次過向100人發送電子利是（附教學）
【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港　 最平$7,988可入手（多圖）
【華為新手機】華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港　 最平$7,988可入手（多圖）
【家居娛樂】Bose推900 Soundbar組合　疫情下自建家居影院
【家居娛樂】Bose推900 Soundbar組合　疫情下自建家居影院
【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
【網絡速度】全港首個2500M家居上網計劃推出 打機睇戲更流暢
【網絡速度】全港首個2500M家居上網計劃推出 打機睇戲更流暢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款