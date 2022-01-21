【PS5】PlayStation5受芯片受累日本本土去年只賣97萬部　遠遜Switch

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【恒指夜期＋北水】北水吸資逾20億 13日累吸近360億 恒指夜期升92點（不斷更新）
SONY旗下家用遊戲機PlayStation5 （PS5）自2020年11月推出以來，受芯片供應受累而長期缺貨。據日本電玩周刊《Fami通》數據顯示，PS5去年在日本本土銷量只有96.8萬部，而前一代PS4銷量則為10.4萬部。
任天堂Switch的3款機型連續5年在日本家用遊戲機硬件市場排名第一，連續2年破500萬大關，去年售出557.9萬部，Switch佔日本整體遊戲機市場銷售量82%。
據SONY 最新季報，公司至2021年9月底，首9個月全球銷售890萬部PS5，從開售至去年9月底，累計總銷量為1340萬部。
《Fami通》續指，2021年日本家用遊戲市場規模按年減1.6%至3613.9億日圓（約港幣246億），當中硬件設備銷售則連增2年，按年增9.3%至2028.7億日圓（約港幣138億），惟遊戲軟件銷售按年跌12.8%至1585億日圓（約港幣108億）。
軟件銷量方面，以卡普空（CAPCOM）發行的《魔物獵人 崛起》排首位，共售出235萬套，其次為Pokémon發售的《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》，銷量達231萬套。值得留意的是，遊戲軟件銷量前十位全屬於Switch平台上的遊戲。
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