【港元定存】7個月港元定存最高0.9厘 虎進金來贏千元利市

▲ 本周3間中小行加港元定存息，包括今天勁加長息的信銀國際等。

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1月踏入下半場，本周港元定期存款最新形勢處於歲晚收爐格局，全周僅5間大小行出招，當中3加1減，包括恒生 （00011） 新推半年定存，信銀國際、大新 （02356） 及南商加息，反觀港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）則減息。

專家預期，下周市況將轉靜，靜侯下周四（1月27日）聯儲局議息結果，未幾只餘下兩個交易日便是春節長假，遂料銀行觀望農曆新年後疫情發展，才謀靜而後動。

事實上，業界亦轉戰綫，轉谷e利市，例如中銀香港 （02388） 推「Phone利市玩勁抽」。恒生則推「虎進金來新年財」，跟東亞 （00023） 一樣玩抽獎，頭獎大利市有8,888元。人氣王姜濤為滙豐（HSBC）宣傳旗下指定的新年獎賞錢，頭獎更達12萬3千元。渣打香港 （02888） 則忙於換新鈔。

加元定存最高12厘 花旗料下周加息0.25厘【下一頁】

此外，做定期存款也有招財利市，大眾財務目前最高息是7個月享0.9厘，門檻50萬元。合資格客戶存入新錢，有機會獲贈「金牛」、即1,000元超市禮券，追息族變相獲招財虎。

綜觀全周短中長期高息榜排名，僅3個月期大執位。雖然大新加此存期年息0.1厘，新息率報0.5厘，但難以挑戰高息王，因東亞於上周低調推1.88厘，一躍而為榜首。花旗及富邦的0.8厘變相降級至亞軍，而滙立（WeLaB）於本周重推0.8厘，亦重返三甲列。

半年期方面，恒生新推0.1厘，但跟最高息的0.8厘仍有距離，後者呈三冠，集友、大眾財務及富邦齊以0.8厘稱王。

3個月港元定存最高息1.88厘 拆解蝕本搶存玄機【​​​​​​下一頁】

至於1年期，南商加0.1厘、至0.8厘，但仍不敵富邦的0.85厘，惟該中資行續穩守亞軍。相反，富融縱微削0.05厘、至0.6厘，已失守季軍，因信銀國際今天（1月21日）勁加1年0.15厘，新息率報0.75厘，取代虛銀而登上第3位。

另一邊廂，跨境理財通啓動剛好3個月，定期存款也是戰場。信銀國際回應本報查詢指，該行自推出「跨境理財通」服務以來成績理想，「南向通」客戶的交易當中，以基金產品較受歡迎，其他交易亦包括存款產品。該行亦收到「北向通」客戶的開戶查詢及申請，客戶反應正面積極。

另外，下周有兩大焦點，除了下周四儲局議息外，翌日（28日）本港公布去年經濟生產總值的預估數字。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預計，去年全年本港GDP增長6.5%。但礙於疫情反覆及高基數效應，料今年經濟復甦增速或回落至2.8%左右。且料聯儲局主席鮑威爾暗示在3月結束買債後立即加息，以對應高通脹。惟市場對儲局收緊貨幣政策已有準備，美元再度突破上升軌的阻力大，料美滙指數今年高低區間介乎91至98，年底目標95。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源