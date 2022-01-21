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【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓

股樓投資 16:37 2022/01/21

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臨近年尾，部分業主為了盡快沽貨，不惜劈價賣樓。利嘉閣鮑允中說，九龍灣得寶花園G座高層6室，實用面積282平方呎，一房間隔，望內園景，去年12月尾放盤，當時開價530萬元，新近以466萬元易手，累減64萬元，減幅12%，實用呎價約16,525元。 

鮑允中續說，客人於區內居住多年，本想入手同區新盤皓日，但超出預算，所以轉購上址，而客人一個星期前已睇此單位，幾日後業主減價至470萬元，經過磋商，最後以466萬成交。 

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

據悉，原業主於2014年4月，以約318.8萬元購入上述單位，持貨約7年，現帳面獲利約147.2萬元，物業期內升值約46%。另外，屋苑現有約76個單位放售，叫價由448萬元至765萬元不等。 

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 得寶花園

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