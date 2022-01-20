【理財智慧】AIA調查：七成受訪者愛短炒 新世代傾於進取速食投資方式

友邦香港近日公布「AIA理想退休生活調查」，指出新世代更愛採取進取速食的投資策略，有70%新世代認為短炒較長綫投資吸引，其比率較年長受訪者（57%）為高，同時在儲蓄方面，近八成（79%）年長受訪者認同，定期定額投資是理想的儲蓄方式，惟逾三成半受訪新世代不認同這個看法。

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近年虛擬貨幣成為不少人的投資工具之一，調查亦指出此新興資產也是世代追捧對象，有24%受訪者表示現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣等，意味著每4名新世代，便會有一名正持有或曾經有相關投資對象；而近半人士表示未來或有打算投資新興資產。

在退休投資方面，新世代除了關心投資回報外，還會重視ESG投資，逾70%新世代希望未來的退休投資會包含可持續投資成分；同時相關概念亦反映於他們的處理自身強積金，逾9成（91%）新世代以電子渠道方式處理強積金相關事宜，較整體水平（78%）高，均願意身體力行減少紙本消耗。

此外，調查發現80%新世代同意YOLO（You Only Live Once）的生活態度，大眾應活在當下，敢想敢做；75%的則認為實現眼前短期目標或願望，甚至較自身要為未來退休作準備重要；友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，調查反映新世代敢於追夢，希望跳出傳統人生規劃的框框，她亦建議大眾可先從細微地方開始入手，例如管理好強積金賬戶、做好醫療保障規劃，行有餘力再進一步考慮增加強積金自願性供款，及考慮提升醫療保障等，為自己建立更充裕的保障網。

是次報告以18至29歲年輕新世代為調查對象，訪問了1,122名探訪他們的退休投資新態度。

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責任編輯：潘曉豐