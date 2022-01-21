【美股焦點】串流平台巨頭Netflix公佈Q4業績　預期訂閱人數增長減少　盤後下跌20%

由於變種病毒Omicron疫情再起，不少公司都重新考慮居家工作，作為「抗疫首選」網上串流平台巨頭Netflix在周四(1月20日) 公佈第四季業績 ，雖然業績表現符合預期，唯公司下調預期的訂閱增長人數，因此盤後下跌20%，報405.7美元。



根據Netflix在昨日公佈的業績顯示，公司在第四季每股盈利為1.33美元，超於預期的0.81美元；營收也達到77.1億美元。但企業的利潤率僅為8%，往去年同期下降了6%。

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股價的受壓主因是與Netflix預期的訂閱人數增長有關，公司預期2022年第一季新增的訂閱人數僅為250萬，低於2021年第一季的388萬和分析師預測的580萬，下調的主要原因是與首季的新劇集供應減少和越趨激烈的市場競爭有關。



Netflix 在週四盤後下跌了 100.75 美元或 19.82%，報每股 407.50 美元，也拖累同業股票下跌，Disney 和 Roku也分別下跌了4%左右。

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責任編輯：黃苑筠