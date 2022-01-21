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【CCL】Omicron肆虐　拖累近6周CCL累跌1.33%　中原︰新春前或再下滑

股樓投資 16:11 2022/01/21

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變種病毒自去年年尾登陸本港，樓價連日受挫。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，本周最新報185.25點，按周升0.03%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.92點，按周跌0.03%，連跌2周共0.64%。CCL（中小型單位）報184.84點，按周升0.01%。CCL（大型單位）報187.32點，按周升0.14%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，自從去年11月本港出現變種病毒Omicron，樓價走勢反覆回軟。近6周，CCL及CCL（中小型單位） 4次齊跌2次齊升，分別累跌1.33%及1.41%。CCL Mass有5次跌1次升，累跌1.39%。CCL（大型單位）有3次跌3次升，累跌0.93%。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

分區方面，四區樓價兩區升兩區跌，各自反覆回軟。新界西CCL_Mass報175.12點，按周升0.41%。新界東CCL_Mass報199.77點，按周跌0.25%，連跌4周共1.48%。九龍CCL_Mass報181.55點，按周升0.08%，連升3周共1.47%。港島CCL_Mass報185.95點，按周跌0.45%，連跌2周共3.19%。以近6周計，港島CCL_Mass跌幅顯著，累跌3.93%。另外，新界西CCL_Mass累跌0.98%，九龍CCL_Mass累跌0.23%，新界東CCL_Mass累跌0.21%。

黃良昇預期，隨著政府宣佈收緊防疫措施，估計樓價進一步回軟，CCL有可能結束於184點到186點反覆爭持，可能在新春前下試182點到184點。他續指，本周多個社區出現傳播，對樓價的影響將於2月下旬公佈的CCL才開始反映。

【有相睇】君傲灣兩房772萬沽　代理︰減價後屬全屋苑最平放盤　裝修簡潔企理【下一頁

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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 二手市場 CCL 中原地產

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