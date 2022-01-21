【公務員招聘】政府招聘180名二級私人秘書 最高月薪3.1萬元 2月8日截止

公務員事務局今日（21日）展開二級私人秘書公開招聘，招聘目標人數為180人。申請人如獲取錄，將按公務員聘用條款和服務條件聘用。根據政府資料顯示，月薪由16,565元至31,750元。

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公務員事務局發言人表示，二級私人秘書會獲調派往各決策局及部門工作，提供秘書服務，包括文字處理、管理日常工作和會議日程、處理查詢及其他辦公室支援工作等。

所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可投考這個職位。具體入職要求已經上載於公務員事務局網站。此外，申請人必須在《基本法》測試中取得及格成績方會獲考慮聘用。申請人在《基本法》測試的成績會佔其整體表現評分的一個適當比重。如申請人在申請二級私人秘書職位時仍未曾參加《基本法》測試或未曾在《基本法》測試考獲及格成績，仍可作出申請。他們會被安排在招聘過程中參加相關《基本法》測試。另外，申請人須通過技能測驗才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。

有意投考二級私人秘書職位人士可透過公務員事務局網站遞交申請，截止申請日期是2月8日。申請人亦可將申請書郵寄至公務員事務局一般職系處。申請表格（GF 340（Rev. 3/2013））可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可在公務員事務局網站下載。

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責任編輯：羅浩濂