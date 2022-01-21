【AirPods】AirPods 新專利 識別人聲對話暫停降噪功能

▲ Apple 新專利自動暫停降噪技術未來可用於 AirPods 耳機。(Apple 官方截圖)

Apple 正為 AirPods 開發自動暫停降噪專利，當 AirPods透過聲音辨識到特定人聲或關鍵詞語時，耳機便會暫停降噪或開啟透明模式（Transparancy Mode）功能，讓用戶無需摘下耳機就能即時聽到對方聲音。

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AirPods 所具備的主動降噪功能（Active Noise-Cancelling），隔離外界環境噪音，讓用戶以寧靜無噪音的環境享受音樂，而近日該功能有所突破。據外網站 Appleinsider 報道，該自動暫停降噪專利是針對特定聲音設計，讓佩戴 AirPods用戶能開啟降噪聽歌時，也能聆聽朋友的說話，而新專利就是讓用戶設定當其他人說出一個指定關鍵詞語時能暫停降噪的功能。

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設置特別關鍵字

據了解，AirPods 要識別不同人的聲音進行暫停降噪功能時，用戶要先作一些特別設定，例如關鍵詞語是用戶名字，該新專利還可令AirPods有其他新功能，例如聽到用戶名字時自動開啟透明模式，甚至讓「Siri」直接對用戶說「有人正想與你對話」。

減低錯誤聲音

但為怕 AirPods 錯誤地暫停降噪功能，Apple正研究讓AirPods 具備（time-of-arrival difference）技術，令 AirPods 可透過聲音到達時間去判斷用戶間的距離，再進行分析，以減低錯誤暫停降噪機會。

責任編輯：向頌勤

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