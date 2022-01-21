▲ 【電子錢包】WeChat Pay HK再推抽獎活動吸客 用戶有機會贏8,888元新春消費金或iPhone 13 Pro

臨近農曆新年，各電子錢包繼續出招吸客，騰訊 （00700） 旗下WeChat Pay HK宣布推出新抽獎活動「集祝福卡 抽大奬」，參與用戶有機會抽出價值8888元的新春消費金、iPhone 13 Pro及酒店餐飲券等。WeChat Pay HK又稱，另一抽獎活動「狂賞搖」也會加碼， 用戶最高可獲1888元的隨機金額通用電子現金券。

WeChat Pay HK推電子「姓氏利是封」 設50種常見姓氏（圖集），看【下一頁】

WeChat Pay HK指，由1月22日起至2月3日，每名用戶於推廣期內透過三個途徑最高可獲得12張「祝福卡」；每張祝福卡上會有1個抽獎碼作抽獎用途，祝福卡將會自動累積參與未開啟的抽獎，推廣期間用戶最多可參與6期抽獎。

獲取祝福卡方法包括登入「集祝福卡 抽大獎」活動頁面、成功派發金額5元或以上的3種指定類別的利是、向親友分享活動連結，而親友其後成功點擊。每期獎賞包括88元通用電子現金券，名額388個；13 Pro 256G，名額8個；Hotel ICON 唯港薈2,000元 餐飲消費券，名額10個；8,888元新春消費金，名額10個等。

此外「狂賞搖」抽獎活動亦會在1月29日起至2月6日加碼，用戶每日首筆消費滿10元，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽出最高1888元的隨機金額通用電子現金券。

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記者：李哲毅