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【數碼資產】Twitter付費用戶可將「加密錢包」連接帳戶　同時直接將NFT設成頭像

環球政經 17:03 2022/01/21

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Twitter於周四推出新功能，用戶可以將加密錢包連接到自己帳戶，並使用該錢包中的任何NFT作為頭像，不過目前此功能只有付費用家「Twitter Blue」在IOS裝置上才可使用。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

購買了NFT的人擁有該數碼圖片的擁有權，而且在區塊鏈上亦有相關記錄。雖然現時已有不少NFT買家會使用NFT作為社交平台的頭像，但經驗證的NFT會以六邊形顯示，以證明頭像使用者即為NFT持有人，而不是Twitter一般用家所顯示的圓形頭像。

雖然只有Twitter Blue用家能使用該功能，但所有人都可以看到身份驗證符號。其他用戶亦可以點擊六邊形符號，以了解有關NFT圖像更多信息。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

在 Twitter推出這新功能之前，很多用戶已經使用NFT照片作為頭像，但NFT有一個最大的缺點，就是人人都可按右鍵儲存圖片，這種行為在NFT同好者圈子中視為「盜竊」，亦令到不少加密貨幣批評者認為，此證明了所謂的獨特圖片根本毫無價值。Twitter的新功能能為NFT持有人者提供額外驗證，但它並沒有解決「盜竊」這一根源問題。

Twitter在去年9月證實，正在建立自家平台的驗證和顯示NFT的功能。她們亦透露，自2021年1月1日以來，已經有近2.56億條關於NFT的推文，絕大多數都在過去6個月裡發文。

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撰文 : 陳楚琨

NFT 經濟 區塊鏈 Twitter iOS 社交平台

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