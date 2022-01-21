【加元定存】加元定存最高12厘 花旗料下周加息0.25厘

▲ 花旗及上商齊料加拿大於下周三加息四分一厘，利好加元。

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全球聚焦下周四（1月27日）聯儲局公布今年首次議息結果，另一焦點是加拿大，因加央行於下周三（26日）也議息，花旗及上商大膽預估，加央行或較美國更快加息，今年首度議息即出手加0.25厘，但大新 （02356） 名家卻料3月才加。

雖然專家對加拿大何時調高目標利率呈大分歧，但普遍指在澳紐加商品貨幣中，最看好加元，皆因油價不斷攀升，且憧憬遲早加息。

花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午對媒體說，因加國高通脹，料央行偏鷹，下周加息四分一厘，今年累加4次，令加元有支持。上商研究部主管林俊泓認為，下周加央行的加息概率高於半成，而澳紐加3大商品貨幣中，加元可看高一綫，基於中東地緣及烏俄政局緊張，刺激油價高企，外電指大好友高盛及大摩皆料油價破百美元。

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信銀國際首席經濟師卓亮不約而同指，商品貨幣中，最看好加元，主要受惠於加央行加息及油價高企。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月內料加元見1.26，未來半年至1年目標為1.3。

專家指，礙於疫情，即使加央行未必急於加政策利率，幸而港銀的加元定期存款早已偷步猛升，如中銀香港 （02388） 、集友、富邦及南商7天有10厘，滙豐（HSBC）有11厘，高息王恒生 （00011） 更達12厘。而招商永隆及大眾銀行最近亦上調中長期定存息，對加元有需要者可先賺息。

誠然，加元後向亦繫於美元走勢。大新高級經濟師温嘉煒預料，聯儲局下周較大機會維持政策利率不變，相信會留待3月才加息，惟不排除局方會提早結束量寬。且料美滙指數於第一季在94.5至97.7區間上落。

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談及加元，温嘉煒說，加拿大央行預料最快於3月加息，今年加元兌美元的高低位介乎1.22至1.3，視乎油價走向及當地通脹。而加元於首季有機會跑贏澳元及紐元，隨着主要央行收緊政策，金融市場或較波動，澳紐兩隻貨幣表現可能較反覆。

此外，短期操作上，華僑永亨經濟師表示，油價從7年高位稍回，加元亦略為回吐，未來兩周兌美元的區間約在1.245至 1.27，兌港元的阻力位及支持位為6.1313至6.2544，視乎何時加息。

另一方面，較主流外幣搶先美國加息早有前科，新西蘭已加兩次，英國亦於去年底首度加息。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源