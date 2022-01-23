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【疫下新年】賀年糕點銷情向好　食材空運到港避延誤

12:00 2022/01/23

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有酒家反映，市民已習慣疫下過年，故無阻糕點銷情。（資料圖片）

現行的社交距離措施將實施至2月4日（大年初四），意味著虎年初始仍受晚市堂食禁令、限聚令影響。雖然疫情反覆，但有酒家反映，市民已習慣疫下過年，故無阻糕點銷情，反而更大挑戰在於成本上漲。

【網上花市】Lalamove撐本地花農　即日起至1月31日舉辦網上花市

鏞記酒家認為，今年糕點銷情較去年改善。該企財務總監、第三代主理人甘蕎因估計，今年整體銷售額按年升15%。

雖然本地疫情持續反覆，但她認為港人已習慣疫下過年。就算去年因疫情而不敢送禮，今年市民亦會提前購買禮券贈予親友。甘續指，平均每名顧客大約購買5至6盒糕品，但用於送禮的購買量會更多，甚至有顧客購買20至30張禮券。

食材、物流成本增　改空運兼提前採購

雖然銷情向好，但亦有不少挑戰，不得不提食材及物流成本。鴻福堂透露，由於今年進口運輸成本增加，部分食材如瑤柱、蘿蔔等來貨價均上升，加上包裝材料如紙價亦有所提升，賀年糕品成本略為增加，比去年有低單位數增幅。以優惠價計算的零售價，按年亦有單位數至1成增幅。

而鏞記酒家的甘蕎因亦指，蔗糖、紅豆在近兩個月的來貨價分別急增5成及6至7成。加上由於船期不穩定，故她決定部分材料索性全部改由空運到港，包括用於年糕的有機椰奶等。她解釋，雖然空運的成本較高，但採用船運需承擔生產延誤的風險，計算這些因素後，空運更為合理。各類採購工作需較往年提前至少3至4星期。

而且，甘透露，原本計劃產量時，超市仍容許試食，但疫情變差後，後來試食取消。她認為其糕點價錢較其他同類產品略高，因此如有試食，將較有優勢。

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