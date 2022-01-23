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【疫下新年】港人消費力強勁　賀年糕點銷情暢旺　恆香料生意升8成

18:00 2022/01/23

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整體辦年貨的消費意慾不俗，有商戶估計賀年年糕銷售有望按年升7至8成。（資料圖片）

農曆新年將至，不少港人亦會選購賀年糕點送禮或自用。雖然疫情反覆，但整體辦年貨的消費意慾不俗，有商戶估計賀年年糕銷售有望按年升7至8成。

【2022壬寅虎年】6大風水陣助趨吉避凶　行山可催財運

恆香老餅家行政總裁王偉樑表示，賀年年糕是熱銷產品，今年推出了3款新味道，包括紅棗糕、奶黃糕和紫薯糕。不過，預售時仍以傳統蘿蔔糕最受歡迎。他續指，由於年糕運送過程需要冷凍，市面上甚少送遞服務，今年他額外提供送貨，從而帶動預售銷售。

他看好今年的賀年年糕銷售，而今年預售已截止，生意額按年增長50%。預售反應良好，因為港府早前收緊了社交距離措施，港人要在家中慶祝農曆新年。王更預料，計算現貨銷售、其他平台的網上銷售，預計生意額較往年增長70%至80%。

鴻福堂已售數萬張蘿蔔糕禮券

鴻福堂今年亦推出5款賀年糕品及其他賀年產品、禮籃等。該企發言人指，過年氣氛雖受疫情影響，但鴻福堂認為市民辦年貨的消費力仍強。

該企稱，今年賀年糕品銷情不錯，較早前因反應熱烈已「加單」應市，至今賀年糕品已售出超過9成，料銷售額按年升逾1成。其中，部分糕點已即將沽清，甚至早於1月初售罄。以銷量計，蘿蔔糕及年糕最受歡迎，目前已經售出數萬張蘿蔔糕禮券。

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