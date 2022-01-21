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【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金

股樓投資 15:57 2022/01/21

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信置（00083）、華置（00127）及市建局合作發展，位於觀塘港鐵站旁的凱滙第二期，日前連錄4宗撻訂，料買家遭發展商沒收逾690萬元訂金。發展商同時公布銷售安排，定於下周一（24日）出售上述撻訂單位。 

以撻訂金額計，第二期5座36樓A室最高，單位實用面積962平方呎，三房間隔，原於2018年底以2,009.53萬元易手，其後買家改用「建築期付款」辦法，令成交價升至2,131.31萬元，實用呎價約22,155元。不過，買家於本月19日取消交易，料遭發展商沒收樓價15%之訂金，即約320萬元。 

映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

值得留意的是，每逢新盤開售，總有零星撻訂，假如發展商將撻訂單位減價重推，才談得上利淡信號。事實上，發展商早前連推凱滙撻訂戶，成交價均高過撻訂前的定價。 

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 撻訂 信和 凱滙第二期 華置 市建局

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