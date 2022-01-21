【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金

信置（00083）、華置（00127）及市建局合作發展，位於觀塘港鐵站旁的凱滙第二期，日前連錄4宗撻訂，料買家遭發展商沒收逾690萬元訂金。發展商同時公布銷售安排，定於下周一（24日）出售上述撻訂單位。

以撻訂金額計，第二期5座36樓A室最高，單位實用面積962平方呎，三房間隔，原於2018年底以2,009.53萬元易手，其後買家改用「建築期付款」辦法，令成交價升至2,131.31萬元，實用呎價約22,155元。不過，買家於本月19日取消交易，料遭發展商沒收樓價15%之訂金，即約320萬元。

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值得留意的是，每逢新盤開售，總有零星撻訂，假如發展商將撻訂單位減價重推，才談得上利淡信號。事實上，發展商早前連推凱滙撻訂戶，成交價均高過撻訂前的定價。

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