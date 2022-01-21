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WeChat Pay HK 推出新春福「綠」狂賞活動 有機會抽出價值高達8,888元新春消費金及禮品

理財智慧 23:24 2022/01/21

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臨近農曆新年，各大平台都紛紛推出電子利是及消費優惠應節。騰訊（00700）旗下WeChat Pay HK每逢新春都會為用戶送上一連串優惠和獎賞，鼓勵市民在疫情期間以電子支付方式辦年貨和派利是，今年也不例外。WeChat Pay HK宣布推出新春福「綠」狂賞活動，包括全新抽獎活動「集祝福卡抽大奬」，參與用戶有機會抽出價值高達8,888元的新春消費金 、人氣手機或酒店餐飲券。

延伸閱讀:【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【見下頁】

此外，WeChat Pay HK「狂賞搖」及「狂賞印」活動亦會在新春期間大加碼，讓用戶日常消費就有機會抽出1,888元通用電子現金券，於指定商戶消費更可以領取額外電子印花以兌換心儀電子優惠券。除了一系列精彩綫上活動，WeChat Pay HK的流動宣傳車亦將會走訪多區為市民送上精美福袋，寓意今個虎年人人袋袋平安！

福「綠」狂賞優惠包括:

一：首推「集祝福卡 抽大奬」 豐富獎賞包括 HK$8,888 消費金、人氣手機等

二：狂賞搖新春加碼 用戶最高可獲 HK$1,888 隨機金額通用電子現金券

三：狂賞印新春加碼 指定合作商戶消費可獲額外電子印花

四：WeChat Pay HK 流動宣傳車走訪多區派發福袋 祝福全港市民虎年袋袋平安

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同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

福「綠」狂賞優惠一：首推「集祝福卡 抽大奬」 豐富獎賞包括 HK$8,888 消費金、人氣手機等

新一年當然要測試一下自己的運氣！WeChat Pay HK最終將合共抽出2022份獎賞！由周六（22日）起至2月3日上午11時30分，每名用戶於推廣期內透過三大途徑最高可獲得12張「祝福卡」；每張祝福卡上會有1個抽獎碼作抽獎用途。參加者所獲得的祝福卡將會自動累積參與未開啟的抽獎，推廣期間用戶最多可參與6期抽獎。

獲取祝福卡的三大途徑如下：1.用戶於推廣期內登入「集祝福卡抽大獎」活動頁面，即可獲得1張祝福卡。2.用戶成功派發金額為5元或以上的3種指定類別的利是最多可獲得6張祝福卡 。3.用戶於推廣期內成功分享活動連結或二維碼給不同的親友，親友其後成功點擊收到的活動連結或掃描二維碼打開活動頁面，用戶即可獲得1張祝福卡。提提你，同一位親友點擊用戶分享的活動連結或二維碼（無論點擊次數），用戶只能獲得1張祝福卡。每一位用戶透過此方式最多可獲得5張祝福卡。

福「綠」狂賞優惠二：狂賞搖新春加碼 用戶最高可獲 HK$1,888 隨機金額通用電子現金券

由1月29日起至2月6日，用戶每日於所有接受WeChat Pay HK的商戶以WeChat Pay HK消費首筆滿10元，即可獲得一次搖一 搖抽獎機會，隨時可搖出高達1,888元的隨機金額通用電子現金券，讓用戶盡情享受購物優惠折扣！提提大家，每位用戶於推廣期內每日最多可獲一次抽獎機會，並須當日內完成抽獎。

福「綠」狂賞優惠三：狂賞印新春加碼 指定合作商戶消費可獲額外電子印花

除了抽獎活動外，大家於新年期間亦可繼續儲電子印花換獎賞！ WeChat Pay HK用戶只須完成「每週狂賞印」的任務，儲齊電子印花即可換領心水獎賞。值得一提，由1月24日起至2月6日，用戶於指定時段到不同人氣商戶消費，即可獲得一個額外電子印花，更多詳情請密切留意WeChat Pay HK內的最新公佈。

福「綠」狂賞優惠四：WeChat Pay HK 流動宣傳車走訪多區派發福袋 祝福全港市民虎年袋袋平安

由1月22日起，WeChat Pay HK將會派出流動宣傳車走訪多區，為市民送上精美福袋！市民先關注 WeChat Pay HK Facebook 及 Instagram，登上宣傳車後可以玩求簽機推測來年運程並列印簽文，完成活動即可領取福袋一個，內裡附送多款精美禮品，包括環保袋、揮春和防疫口罩等。

延伸閱讀:PayMe推出全新群組利是功能 玩遊戲贏姜濤、女團Collar Marf、Day簽名禮品【見下頁】

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同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：張以正

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