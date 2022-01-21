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【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:00 2022/01/21

分享：

港股半日回吐近200點。大市昨日升逾800點後，今早承接美股低開54點，早段曾倒升，惟二萬五前受阻再掉頭向下，曾跌逾200點，恒生指數半日跌186點。尾市跌幅收窄至百點內　阿里巴巴 （09988） 曾挫半成、滙豐 （00005） 跌逾2%　本港地產股、濠賭股就逆市升。在眾多板塊中如何尋找當炒板塊呢？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

立即收看：

【ET講股通】梁耀康：搵炒作主題

Time Code

00:00 - 港股市況速覽
02:00 - 港股調整跌幅未算深 尾市表現回穩 
03:00 - 整體科技股硬淨 阿里巴巴 （09988） 跌幅較大屬正常
04:10 - 沽壓未算大　恒指有機會上試兩萬五水平
05:30 - 市場炒起新年假期概念板塊 推介蒙牛乳業 （02319）
08:24 - 機械工程概念股份較推介三一國際 （00631）
10:30 - 信義玻璃 （00868） 突破下降位 有望破25元頂
11:23 - 申州國際 （02313） 現上升勢頭 上望170元
12:57 - 基建相關股嘉里建設 （00683） 可試早前24.15元高位
14:30 - 煤炭股表現向好 可留意兗礦能源 （01171）  
16:00 - 潤地 （01199）  升勢持續幾錢要回？
17:00 - 個股推介：普拉達 （01913）
19:18 - 港股市況總結　
19:45 - 觀眾問股：特步 （01368） 乜位可短炒？
21:37 - 觀眾問股：33.7元買入元恒基 （00012） 上望多少？公司前景如何？
24:17 - 觀眾問股：甚麼位置可入手阿里巴巴 （09988） 、新特能源 （01799） ？滙豐 （00005） 是否步入熊市？
32:34 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 有機會出現大突破?  
34:53 - 觀眾問股：盈喜股勝獅貨櫃 （00716） 買入價應定？
36:45 - 港股市況總結

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

——————————————————————————————————————————

恒指全日收報24965點，升13點，成交1,541億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美股衝高後回落，A股是日亦受壓，惟港股表現不俗，科技股硬淨，僅阿里巴巴 （09988） 受累美股表現。港股成交理想，後市仍有機上望25500點、以至26000關。

資金轉入個別主題炒作，悠閒、航空相關、澳門博彩等板塊受捧，主因炒作假期概念，惟要小心現時追入或已遲。

內需股可留意蒙牛 （02319） ，股價升2.9%至47.9元，若突破48.5元，有機會上試50元以上，以45.65元止蝕。

機構工程股首選三一國際 （00631） ，股價升5.8%至8.19元，下一級上望8.5元，止蝕用今日低位7.77元，或近日低位7.45元。

信義玻璃 （00868） 升2.8%至21.85元，首站看23.8元，若突破可看25元以上，止蝕用今日低位20.8元，或19.1元。

申洲國際 （02313） 升4.3%至158.2元，首站看170至175元，止蝕用150元或139.7元。

嘉里建設 （00683） 升5.1%至21.8元，上望23元，若突破可看24.1元，止蝕用21.15元或20.4元。

兗礦能源 （01171） 破頂，升5%至18.94元，上望20元以上，止蝕用16元。

華潤置地 （01109） 升1.9%至38.25元，上望40元以上，失守35元離場。

潛力股可留意普拉達 （01913） ，股價升4.2%至50.85元。此股公布業績理想，加上與大市關聯度較低，目標先看55元，下一級上望58.3元，失守48.55元或44.9元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰特步、恒地、阿里巴巴、新特能源、滙豐、中銀香港、勝獅貨櫃︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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