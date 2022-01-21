【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (歡迎於節目問股區留言提問）

港股半日回吐近200點。大市昨日升逾800點後，今早承接美股低開54點，早段曾倒升，惟二萬五前受阻再掉頭向下，曾跌逾200點，恒生指數半日跌186點。尾市跌幅收窄至百點內 阿里巴巴（09988）曾挫半成、滙豐（00005）跌逾2% 本港地產股、濠賭股就逆市升。在眾多板塊中如何尋找當炒板塊呢？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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【ET講股通】梁耀康：搵炒作主題

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