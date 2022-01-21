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【ET講股通】梁耀康：搵炒主題 (歡迎於節目問股區留言提問）

股市 15:38 2022/01/21

分享：

港股半日回吐近200點。大市昨日升逾800點後，今早承接美股低開54點，早段曾倒升，惟二萬五前受阻再掉頭向下，曾跌逾200點，恒生指數半日跌186點。尾市跌幅收窄至百點內　阿里巴巴（09988）曾挫半成、滙豐（00005）跌逾2%　本港地產股、濠賭股就逆市升。在眾多板塊中如何尋找當炒板塊呢？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

【ET講股通】梁耀康：搵炒主題

立即收看：

【ET講股通】梁耀康：搵炒作主題

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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欄名 : ET講股通

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