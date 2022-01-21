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【機迷熱話】Xbox慶虎年　推「萌虎迎新版」Xbox Series S限定主機

科技 15:49 2022/01/21

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今（21日）Xbox官網宣布，將為內地用戶推出限量15 套非賣品，包括「萌虎迎新版」Xbox Series S 主機和Xbox 無線控制器限定套裝。（Xbox官網圖）

為慶祝虎年將至，許多商家都趁此推出與虎年相關的產品。今（21日）Xbox官網宣布，將為內地用戶推出限量15 套非賣品，包括「萌虎迎新版」Xbox Series S 主機和Xbox 無線控制器限定套裝。用戶可於1月25日到Xbox官方微博等，參與該抽獎活動，贏得該限定套裝。

【機迷熱話】任天堂Switch全球銷量突破1億　成第七款破億遊戲主機

【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？
 
Xbox表示，在內地推出的「萌虎迎新版」限定主機與Xbox 無線控制器採用了新年傳統顏色包括紅色和金色搭配，再加入了由中國漫畫家不二馬設計的「胖虎」的圖案，寓意富足安康。同時在控制器背面印有金色的「虎」字。
 
但目前只有內地用戶可獲得限定虎年套裝，用戶可於1月25日12時起，到訪Xbox官方微博、微信公眾號及Bilibili@Xbox 盒子君官方賬號參與。

【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

責任編輯：黃顯晴

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