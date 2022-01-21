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【電動車電池】寧德時代據報爆發棄用潮　被指供貨不穩、欠缺海外生產基地

股市 15:21 2022/01/21

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【電動車電池】寧德時代據報爆發棄用潮　被指供貨不穩、欠缺海外生產基地

全球電動車電池龍頭寧德時代（CATL）（滬：300750）據報爆發棄用潮（CATL exit），有韓媒指，近期多間車廠轉用其他電池供應商，原來是過去兩年寧德時代客戶數目大增，造成供貨不穩，加上越來越多的車輛配備了鎳鈷錳（NCM）三元電池，而非寧德時代旗艦磷酸鐵鋰（LFP）電池。

寧德時代今跌0.06%，報569.5元人民幣，市值1.33萬億元人民幣。

寧德時代推出換電品牌EVOGO　電池適配大部分純電平台車型，看【下一頁】

多間中外車廠棄用寧德時代為主要電池供應商

報道指，內地車企小鵬汽車 （09868） 和廣汽集團 （02238） 同將電池供應商由寧德時代轉為中航鋰電（CALB），而歐洲車廠寶馬（BMW）主要電池供貨商轉為億緯鋰能（滬：300014 ）；特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、蔚來汽車（美：NIO）、大眾汽車（Volkswagen）也正與中國第二大電動車電池廠比亞迪接洽。

去年寧德時代全球汽車電池排行第1，市佔29%，較第2位的LG 能源解決方案高出約 7%。報道指，寧德時代另一個弱點是生產工廠主要集中在中國，對於打算進入海外市場的汽車製造商來說，與擁有海外生產基地的電池製造商合作往往會脫穎而出，而且同行的技術進步也在發揮作用。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

相關文章：

【電動車電池】LG 能源解決方案豪言：全球市佔將超越寧德時代　集團擁有更廣泛客戶群

【電動車電池】中資爭奪原料　寧德時代擬購加拿大鋰礦商、贛鋒鋰業合資企業抬價挑戰

記者：李哲毅

港股 美股 A股 寧德時代（深：300750） 億緯鋰能（深：300014） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車－W（09868） 廣汽集團（02238）

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