【疫苗接種】疫苗氣泡2月24日起涵蓋學校 員工及到訪者須至少打一針

本地疫情未受控，為鼓勵市民應盡快接種新冠疫苗，政府下月開始於多個地方推行「疫苗氣泡」，如公務員「疫苗氣泡」措施下月16日起實施。教育局周五（21日）公布，疫苗氣泡下月24日起涵蓋學校，所有幼稚園、中小學、補習學校的員工、提供服務人士和到訪者須出示至少接種第一劑2019冠狀病毒病疫苗的記錄才可進入學校。安排不適用於學生。

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當局指，除獲豁免者外，下月24日起，所有未接種疫苗的學校僱員將不獲准於非暫停面授課堂期間進行任何線上、校外教學或其他工作。學校管理層有責任按《僱傭條例》和《資助則例》處理員工的紀律事宜。

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此外，所有由學校直接僱用的教學和非教學人員須在4月21日前完成接種兩劑新冠疫苗。學校須妥善登記和保存有關疫苗記錄名冊。

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因健康等原因未接種疫苗但獲豁免的人士仍須每三天接受一次新冠病毒測試，且樣本必須以鼻腔和咽喉合併拭子非自行採集，校方也須備存檢測記錄。教育局又指，疫苗氣泡安排不適用於學生，惟教育局呼籲適齡學生盡快接種。當局今日致函全港學校，包括特殊學校及其宿舍、提供非本地課程的學校，通知有關安排細節。

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記者：陳詠妍