  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【e利是】Tap & Go手機錢包推虎年電子利是　設專屬二維碼「逗利是」

股市 15:08 2022/01/21

分享：

Tap & Go手機錢包推虎年電子利是　設專屬二維碼「逗利是」

為響應金管局鼓勵市民用電子渠道派發利是，香港電訊 （06823） 旗下的Tap&Go「拍住賞」手機錢包推出虎年電子利是，用戶可於手機錢包派電子利是，給同樣為Tap&Go「拍住賞」用戶或轉數快的親友，並傳送訊息及分享利是鏈結。

香港電訊表示，用戶可揀選喜愛的虎年利是封，加入預設或自訂祝福語，將不同面值的鈔票圖像拉入利是封內或自訂好意頭金額，同時更可自由選擇派發單封或雙封利是給親友。而年滿11歲或以上的用戶亦可於手機錢包內以專屬二維碼，向親友線上拜年「逗利是」。

另外，由1月24日至2月28日起，Tap&Go「拍住賞」用戶透過手機錢包的專屬鏈結，成功訂閱Now E「連環娛樂組合月費計劃」，可獲得額外一個月通行證優惠代碼，優惠代碼可以分享給親友。

相關文章：【e利是】八達通推電子利是、夥「癲噹」推賀年貼圖　首2萬名八達通App新客可獲38元獎賞

【e利是】WeChat Pay HK推電子「姓氏利是封」　設50種常見姓氏（圖集）

【e利是】中銀香港手機銀行新增利是「一派十」及 11 至 17 歲客戶收電子利是功能

記者：梁安琪

Fintech QR Code 轉數快 電訊 香港

上一篇文章

【電動車電池】寧德時代據報爆發棄用潮　被指供需不穩、欠缺海外生產基地

下一篇文章

美國反壟斷議案殺到　美股連日急回何時喘定？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌74點、納指期貨跌1.2%　Netflix盤後挫兩成（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌74點、納指期貨跌1.2%　Netflix盤後挫兩成（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術
【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術
【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商
【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商
【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日
【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款