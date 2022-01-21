【e利是】Tap & Go手機錢包推虎年電子利是　設專屬二維碼「逗利是」

▲ Tap & Go手機錢包推虎年電子利是 設專屬二維碼「逗利是」

為響應金管局鼓勵市民用電子渠道派發利是，香港電訊 （06823） 旗下的Tap&Go「拍住賞」手機錢包推出虎年電子利是，用戶可於手機錢包派電子利是，給同樣為Tap&Go「拍住賞」用戶或轉數快的親友，並傳送訊息及分享利是鏈結。

香港電訊表示，用戶可揀選喜愛的虎年利是封，加入預設或自訂祝福語，將不同面值的鈔票圖像拉入利是封內或自訂好意頭金額，同時更可自由選擇派發單封或雙封利是給親友。而年滿11歲或以上的用戶亦可於手機錢包內以專屬二維碼，向親友線上拜年「逗利是」。

另外，由1月24日至2月28日起，Tap&Go「拍住賞」用戶透過手機錢包的專屬鏈結，成功訂閱Now E「連環娛樂組合月費計劃」，可獲得額外一個月通行證優惠代碼，優惠代碼可以分享給親友。

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記者：梁安琪