【長者注意】60至64歲合資格人士須於1月底前申請「樂悠咭」　否則下月27日未能享用2元乘車優惠

政府呼籲，快可受惠於政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的60至64歲合資格人士，如仍未申請專為計劃而設的個人八達通卡「樂悠咭」，應盡快申請。他們必須在31日（星期一），或之前透過「八達通App」手機應用程式遞交申請，或到臨時「樂悠咭」申請服務中心辦理申請，否則將不能如期於2月27日起享用2元乘車優惠。

臨時服務中心的辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時，及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。臨時服務中心將運作至三月十二日。市民如就申請「樂悠咭」需要協助，須於該日或之前到訪服務中心。

臨時服務中心位置：

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【延伸閱讀】【長者2元乘車】資格門檻降至60歲 明年2月27日起實施 需申請個人八達通「樂悠咭」【見下頁】

60至64歲合資格人士須持有「樂悠咭」才可於2月27日起享用2元乘車優惠。八達通卡有限公司（八達通）至今共收到約537,800份申請，估計佔1957年至1961年出生人口約88.2%。



八達通已就資料缺漏的申請要求補交。接獲短訊的申請人應盡快致電查詢熱線（2266 2222）（選擇語言後按6、2、3及0直接與職員聯絡），而收到信件的申請人則應在14天內使用夾附的回覆表格及回郵信封補交資料，否則將不獲繼續處理。八達通已陸續寄出「樂悠咭」，並以短訊通知。如在收到短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到，請致電查詢熱線。

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八達通會繼續接受合資格人士以郵寄方式或透過「八達通App」遞交的申請，但在1月31日後遞交的申請或未能趕及在2月27日前收到「樂悠咭」。此外，將於三個月內滿60歲的人士亦可透過「八達通App」或郵寄表格申請「樂悠咭」，使他們在年滿60歲當天或2月27日起（以較後者為準）享用該優惠。



「八達通App」、網頁下載版申請表（不設免郵費回郵信封）及紙本申請表（附有免郵費回郵信封）的派發地點名單已載於「樂悠咭」網頁。

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「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。政府會資助首次申請的20元申請費用，申請人無須另行支付任何費用。65歲或以上受惠人士可繼續享用該優惠，政府將另行公布他們申請「樂悠咭」的安排；合資格殘疾人士則可繼續享用該優惠而無須申請。

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