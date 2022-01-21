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美國反壟斷議案殺到　美股連日急回何時喘定？

股市 14:54 2022/01/21

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市傳美國反壟斷議案即將出台，加上美國即將進入加息週期，三月份或將開始加息50點，消息影響下美股三大指數連日急跌，納指調整一成二後有望回穩？市場關注下星期美國聯儲局議息會議有何啟示？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）有獨特見解！立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】

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11:36 - 內地下調貸款報價利率(LPR)　內房有反彈力對港股有支持
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17:42 - 基建股、銀行股可以留貨睇中綫
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21:06 - 內險股短炒　中國平安（02318）最值搏
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43:07 - 觀眾問股：藥明生物（02269）98元有貨可上望多少？
45:02 - 觀眾問股：瑞聲科技（02018）46元有貨要放棄嗎？
47:44 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）進入調整期？880美元買入可否上望1200美元？
50:38 - 觀眾問股：中遠海控（01919）13元有貨要走先？
52:27 - 觀眾問股：太平洋航運（02343）3元有貨現時食糊止賺？
53:44 - 觀眾問股：龍源電力（00916）16.8元有貨  走勢反覆宜繼續持有？
55:16 - 觀眾問股：特步國際（01368）13.72有貨　短綫甚麼價位止賺？
56:37 - 觀眾問股：中國東方航空（00670）現價可追入？上望多少？
58:42 - 觀眾問股：中國銀行（03988）甚麼價位可買入？
1:00:04 - 港股開市初段市況速報
1:00:55 - 消息股速報：理文化工（00746）、交銀國際（03329）、復星醫藥（02196）、中國生物製藥（01177）、德視佳（01846）、中國移動（00941）、中國聯通（00762）、中國電信（00728）
1:02:06 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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