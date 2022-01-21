【英國王室】英女王請家務助理 但時薪得最低工資

遊客前往英國旅行時，都希望參觀英國王室居住的地方，因此白金漢宮等王宮都是熱門景點。英國王室最近宣布聘請兼職家務助理，更會提供在職培訓。但這份工作時薪僅符合英國最低工資，是否屬於筍工就見仁見智。

【英國王室】哈里無警察保護 竟是查理斯一手造成？ 【下一頁】

【英國王室】威廉分享喪母經驗 安慰11歲男童 【下一頁】

英媒報道，英國王室內廷於網站刊登廣告，宣布招聘兼職家務助理，工作地點位於英國王室在蘇格蘭愛丁堡的霍利鲁德宫（Palace of Holyroodhouse）。

瀏覽這份工作的詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

王室內廷形容求職者一旦成功入職，除了可加入專業團隊在王宮環境中提供非凡服務，更可培養家務技能和專業知識，以及在王室活動中負責款待賓客。

據悉，王室將會提供在職培訓，包括學習清潔、保養和維修王宮各種家具擺設和物品，確保這些物品在王宮環境呈現最佳狀態。

查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒 【下一頁】

根據職位描述，求職者要以最高標準為目標，也需有條理及做好時間管理。王室也要求求職者渴望學習新技能及在招待行業發展。

英女王及王室成員通常會在每年6月至7月到訪蘇格蘭期間入住霍利鲁德宫，期間會在王宮花園舉行派對款待蘇格蘭各行各業的數千名賓客，也會舉行授銜儀式。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲