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新能源股強勢不再　信義光能968有機會再試低位？

股市 14:36 2022/01/21

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信義光能（00968）近月走勢偏弱，在整體新能源板塊資金流失下，信義光能自去年九月份開始形成下降軌，其股價多月來始終未能衝破50天線阻力位，今早亦高開回落！新能源股強勢不再，信義光能短期內會再下試低位？有貨者如何部署？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）點睇？立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】

 

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58:42 - 觀眾問股：中國銀行（03988）甚麼價位可買入？
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欄名 : 3分鐘睇股

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