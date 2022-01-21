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歐盟冀2030年自產全球2成芯片 料短缺持續

環球社會熱點 15:01 2022/01/21

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受新冠肺炎疫情影響，全球芯片供應出現嚴重短缺。歐盟委員會主席馮德萊茵周四（20日）表示，下月歐盟將提交一份草擬法案，規管芯片生產。外媒報道指，預料歐盟未來10年對芯片需求將增加1倍。馮德萊茵表示，希望到2030年時，全球2成芯片由歐盟生產。

欲納天然氣與核能成綠能 歐盟恐遭反對 【下一頁】

馮德萊茵（Ursula von der Leyen）周四上午表示，歐盟將於下月初出提價《歐洲芯片法案》（European Chips Act），調整歐洲國家援助制度，改進預期短缺及危機的工具，並加強的研究能力。

馮德萊茵出席世界經濟論壇開幕禮時表示，目前芯片大部分購自歐洲以外的生產商，歐盟芯片供應存在無法承受的依賴及不穩定性。她周四亦指，希望2030年時，全球20%芯片生產自歐洲。

美國歐盟達成協議 解決鋼鋁品關稅紛爭 【下一頁】

《路透社》報道指，歐盟未來10年芯片需求將增加1倍，但芯片市場並不穩定。歐盟委會員網站指，芯片關乎任何產業鏈的關鍵組成部分，爭取發展及生產先進芯片是一場關於科技和行業領先地位的競賽。

英國媒體《City A.M.》報道指，美國國內亦正討論對《美國芯片法案》（American Chips Act）進行巨額投資，旨在建立美國研究中心及開設先進生產工廠。

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責任編輯：李俊儀

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