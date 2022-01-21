友邦1299仍有力再上？ 80元持貨何時食糊？

友邦（01299）昨天成交量配合升破100天線，今早更曾突破150天線88.65元後中午回順收市。受惠美國長期債息攀升，於美國加息週期下是否利好友邦？短期升浪較急能否持續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）有何看法？立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】



**重溫《ET開市直擊》港股逼近二萬五 如何部署過肥年**【按此速睇－附time code】

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00:55 - 港股今日焦點速覽

01:39 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03:25 - 亞太股市早段市況速報

03:51 - 憂慮聯儲局加息、反壟斷議案出台 美股連日急回調整壓力會持續？

06:45 - 美股可否喘定 要留意今次議息會議

07:23 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08:30 - 港股逼近二萬五反彈抑或轉勢？

11:27 - 恒指預料於農曆新年前可維持反彈

11:36 - 內地下調貸款報價利率(LPR) 內房有反彈力對港股有支持

13:29 - 恒指如企穩24600點 過年前可上望25800點

14:21 - 港股短綫要追貨定獲利食糊？

15:10 - 蟹貨要借勢考慮減磅、低位撈貨部分可食糊

17:10 - 科技股可搏估值修復 但不是大升格局

17:42 - 基建股、銀行股可以留貨睇中綫

18:00 - 短炒可考慮追內險股 中綫有保留

21:06 - 內險股短炒 中國平安（02318）最值搏

22:51 - 觀眾問股：友邦（01299）80元有貨現價可食糊？

25:31 - 港股開市前市況速報

27:51 - ET個股推介：中海外(00688)

30:28 - 港股開市初段市況速報

31:56 - 觀眾問股：融創中國（01918）12.4元有貨今年可否睇好？

34:21 - 觀眾問股：商湯（00020）8元重貨如何是好？

36:29 - 觀眾問股：阿里巴巴（09988）、新特能源（01799）甚麼價位可買入？、滙豐（00005）可做淡？

40:36 - 個股分析：中銀香港（02388）強勢可否追入？

41:27 - 觀眾問股：信義光能（00968）現價值搏嗎？

43:07 - 觀眾問股：藥明生物（02269）98元有貨可上望多少？

45:02 - 觀眾問股：瑞聲科技（02018）46元有貨要放棄嗎？

47:44 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）進入調整期？880美元買入可否上望1200美元？

50:38 - 觀眾問股：中遠海控（01919）13元有貨要走先？

52:27 - 觀眾問股：太平洋航運（02343）3元有貨現時食糊止賺？

53:44 - 觀眾問股：龍源電力（00916）16.8元有貨 走勢反覆宜繼續持有？

55:16 - 觀眾問股：特步國際（01368）13.72有貨 短綫甚麼價位止賺？

56:37 - 觀眾問股：中國東方航空（00670）現價可追入？上望多少？

58:42 - 觀眾問股：中國銀行（03988）甚麼價位可買入？

1:00:04 - 港股開市初段市況速報

1:00:55 - 消息股速報：理文化工（00746）、交銀國際（03329）、復星醫藥（02196）、中國生物製藥（01177）、德視佳（01846）、中國移動（00941）、中國聯通（00762）、中國電信（00728）

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