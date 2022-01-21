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【M&M's吉祥物】M&M's朱古力重新設計吉祥物　微調角色種族、性別及個性

商業 15:22 2022/01/21

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M&M朱古力宣布，將為角色的種族、性別及個性進行微調，令它們融入現今的多元。（M&M Twitter圖片）

M&M's朱古力宣布，將為角色的種族、性別及個性進行微調，令它們融入現今的多元。角色將具有「更微妙的個性」，以強調自我表達。

【網上花市】Lalamove撐本地花農　即日起至1月31日舉辦網上花市

新造型的M&M角色，其手腳顏色將與外殼顏色相匹配，而非固有版本的肉色。

新造型的M&M's角色，其手腳顏色將與外殼顏色相匹配，而非固有版本的肉色。而兩位女性角色也將穿著「不那麼刻板的女性服裝」。

棕色的M&M's色，其高踭鞋的高度變低；綠色的M&M's角色則直接改穿運動鞋，「以反映她毫不費力的自信」。兩名女性M&M's角色的妝容亦將去掉「戲劇性的睫毛」，並「擁有更友好的關係」。

角色去性別化、變得更友善

其他角色方面，紅色、棕色和綠色M&M's也變得更友善，不會像以前那樣欺負別人；橙色的M&M's將「擁抱真實的自我」，並且終於可以「承認他的焦慮」。角色名字也將去性別化，放棄Ms.和Mr.的前稱，以專注於「他們的個性，而非性別」。

M&M's的發言人表示，新外觀是該企「全球承諾的一部分，旨在創造一個每個人都感到有歸屬感、社會包容的世界」。

不過，大部分網民對於這個轉變不太受落，其中有許多人要求M&M's恢復其標誌性風格，並開玩笑稱，「到底消費者為甚麼需要一個糖果來代表自己。」

【疫下辦工】英放寬防疫　花旗集團倡員工每周三日回公司

【日本農產品】日本農業新品種註冊量大增　政府憂慮種苗流往海外

責任編輯：李智美

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