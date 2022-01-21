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【虛擬資產】Twitter 推出NFT 個人頭像功能　連接用戶加密錢包驗證

股市 13:47 2022/01/21

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【虛擬資產】Twitter 推出NFT 個人頭像功能　連接用戶加密錢包驗證

近月Twitter（美：TWTR）及Instagram等社交平台上不斷看見很多名人紛紛轉上猴子頭像Icon，原來這些Icon實際上是價值動輒10萬以上的NFT（非同質代幣），又被稱為加密藝術（Crypto Art）。Twitter 宣布，訂閱「Twitter Blue」用戶現可連接加密貨幣錢包，將Twitter頭像Icon 換成非同質化代幣（NFT）縮圖，Twitter 會將 NFT Icon 顯示為六邊形，以便與普通Icon 圈區分開來，而點擊圖片會提示有關NFT 藝術品及其所有權的詳細信息。

沃爾瑪據報準備進軍元宇宙　擬創建自家虛擬貨幣或NFT，看【下一頁】

去年人氣組合Mirror 成員Ian（陳卓賢）將其Instagram Icon 換成「MonkeyKingdom」系列的頭像，NBA 勇士隊球星Stephen Curry 將Twitter 頭像換成《Bored Ape Yacht Club》，引爆大量網民關注。Twitter表示，目前 NFT 頭像功能僅適用蘋果iOS 系統上的 Twitter Blue 訂閱用戶。

此外有外電指，社交巨頭Meta （美：FB）也正在開發在 Facebook 和 Instagram 上創建、展示和銷售 NFT 的方法，Meta 拒絕置評相關報道，但有消息人士指，項目尚在早期階段，據說Instagram 正在測試展示 NFT 的方式，而 Meta 正研究NFT 交易市場。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

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記者：李哲毅

美股 Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR）

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