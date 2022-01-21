約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？

英國首相約翰遜因派對門事件遭到逼宮，多名英國保守黨國會議員要求向約翰遜發起不信任動議。英國自由民主黨黨魁戴宏於國會狠批約翰遜，而約翰遜卻突然爆出一句中文「你好」來反擊對方，英媒猜測約翰遜這句的用意是要諷刺戴宏。

英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據 【下一頁】

約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？ 【下一頁】

英媒報道，約翰遜（Boris Johnson）周三（19日）就其抗疫表現及派對門接受國會下議院質詢。

戴宏（Ed Davey）單刀直入，指數百萬英國人都看到約翰遜作為首相也無法掌握基本防疫規則，批評人們已不信任由約翰遜來制定防疫規則來應對疫情危機。

戴宏又勸約翰遜應該看清現實，指國會和舉國上下都不信任他，又指最佳抗疫政策就是要約翰遜現在辭職。

約翰遜點解要用中文講你好？

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約翰遜講完中文諷刺戴宏後，表示自己不認同戴宏講法，希望繼續任職首相以民眾為先。

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約翰遜強調現屆政府當選時肩負著團結和提升整個國家的重大使命，上述就是他要做的工作。

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責任編輯：鄭錦玲