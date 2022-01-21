  • 19°C
香港時間 : 2022121日 (五) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？

環球社會熱點 13:50 2022/01/21

分享：

英國首相約翰遜因派對門事件遭到逼宮，多名英國保守黨國會議員要求向約翰遜發起不信任動議。英國自由民主黨黨魁戴宏於國會狠批約翰遜，而約翰遜卻突然爆出一句中文「你好」來反擊對方，英媒猜測約翰遜這句的用意是要諷刺戴宏。

英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據 【下一頁】

約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？ 【下一頁】

英媒報道，約翰遜（Boris Johnson）周三（19日）就其抗疫表現及派對門接受國會下議院質詢。

戴宏（Ed Davey）單刀直入，指數百萬英國人都看到約翰遜作為首相也無法掌握基本防疫規則，批評人們已不信任由約翰遜來制定防疫規則來應對疫情危機。

戴宏又勸約翰遜應該看清現實，指國會和舉國上下都不信任他，又指最佳抗疫政策就是要約翰遜現在辭職。

約翰遜點解要用中文講你好？

    點擊圖片放大
    +7
    +6

約翰遜講完中文諷刺戴宏後，表示自己不認同戴宏講法，希望繼續任職首相以民眾為先。

瀏覽約翰遜用中文講你好影片

約翰遜強調現屆政府當選時肩負著團結和提升整個國家的重大使命，上述就是他要做的工作。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？
2022/01/20
約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
2022/01/19
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
2022/01/18
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
2022/01/13
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
2022/01/12
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）

你可能感興趣

約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？
18:00 2022/01/20
約翰遜面臨下台危機 英國會不信任動議是甚麼？
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
09:05 2022/01/19
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
09:05 2022/01/18
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
政治 地緣政治 辭職 英國 約翰遜 英國保守黨 下台

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）

下一篇文章

【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
【英國疫情】約翰遜有家人上周確診 竟係出世5周孻女
【英國疫情】約翰遜有家人上周確診 竟係出世5周孻女
新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間14:00）
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款