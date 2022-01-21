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【澳網】俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲

環球社會熱點 13:31 2022/01/21

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網球一哥祖高域因簽證問題，被澳洲政府驅逐出境釀起風波。正在參加澳網的俄羅斯球手魯比夫近日自爆，確診新冠肺炎後仍未康復的他仍然獲准入境澳洲，隔離完成後亦未被安排檢測。

澳洲取消簽證判辭出爐 祖高域疑索賠逾3400萬 【下一頁】

周四（20）勝出澳網男單第二圈賽事後，魯比夫（Andrey Rublev）突然向俄國媒體透露，自己在前往墨爾前，於去年12月27日時已經確診，當時前往澳洲尚未康復，照樣獲澳洲政府批准入境。

年僅24歲的魯比夫自稱，當時體內的新冠病毒水平非常低，危險性不高。魯比夫表示，自己隔離時間超過澳洲政府要求的10日，而且相信是因為剛剛康復，因此他未有再被要求檢測。

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丹麥公司研非疫苗形式治新冠 祖高域原是大股東 【下一頁】

不過，魯比夫早在確診後公開宣布，自己已經完成兩劑疫苗接種，並會在澳網開始前接受隔離。根據澳洲政府衛生部網站，國際旅客確診後康復但檢測仍呈陽性反應，可以申請醫療豁免。

未接種疫苗的祖高域（Novak Djokovic）於5日持有醫療豁免，抵達澳洲打算衛冕澳網，但入境因簽證被取消遭拒。祖高域其後上訴獲勝，順利入境準備參賽。但澳洲政府再次取消其簽證，祖高域最終上訴失敗，於周一（17日）離開澳洲。

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責任編輯：吳漢培

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