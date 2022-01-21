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【電動車】蔚来內地換電站數量破800座　累計換電服務超620萬次

股市 13:40 2022/01/21

分享：

【電動汽車】蔚来國內運營換電站數量破800座 累計換電服務超620萬次

蔚来（美：NIO）宣布國內營運換電站數量突破800座，內媒報道，蔚来過去33天新增100座換電站，意味平均每天就新推3座換電站。蔚來表示，至今已累計為全國用戶換電超過620萬次，預計今年可完成建設超過1300座換電站的目標。

蔚來目前投資換電、充電等電動車補充能源基建，在換電站以外，蔚來在內地設有637座超級充電站、645座目的地充電站，也接入全國46個第三方的充電樁。

蔚来早前指，目標在2025年前，興建4000個換電站，其中1000個位於海外。同時，公司亦首次佈局歐洲，於挪威開設其首座換電站，蔚来指，計劃2022年內在挪威開設20座換電站。

*皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

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美股 汽車 蔚來（美：NIO）

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