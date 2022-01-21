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【網上教學】學校引進會議系統　疫情下提高教學彈性

科技 13:45 2022/01/21

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各行業資訊科技需求增加，亦要更具彈性，有學校在疫情下教學模式改變，要引入新技術及設備應付需要，科技廠商亦要用新模式配合。

基督教香港信義會信義中學早在疫情前已開始為師生提供電腦進行數碼轉型，但新冠肺炎疫情發生，令教學模式改變，線上授課需求增加，該校希望能停課不停學，就引入不同技術支持，包括傳統上在企業才會應用的網上會議系統。

【家居娛樂】Bose推900 Soundbar組合　疫情下自建家居影院

據為信義中學提供服務的Lenovo指出，該公司引進了 ThinkSmart Hub 500 配合微軟的 Teams 軟件方案，該系統具鏡頭追綜能力，配合互動白板，令老師可像傳統的校學方式般進行線上授課。另外 Lenovo 亦為該校提供智能課室學習管理系統（ Smart Classroom Learning Management System ），讓老師更方便向學生放發教材。

【網絡速度】全港首個2500M家居上網計劃推出 打機睇戲更流暢

Lenovo 中亞太地區區域總經理張偉豪就表示，該公司的 TruScale 服務主導模式，令客戶在軟件至硬件都用服務方式採用，包括軟件授權、 硬件維修及服務支援等一站式服務。張偉豪指出，目前 Lenovo 主力針對製造業、教育、零售業及智能城市方面，無論是大企業及中小企，都希望能透過新的一站式方案而受惠，令管理人可更專注本業決策，騰出資訊科技人手從事其他工作。

記者：彭振濠

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