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烏克蘭總統反擊拜登小型入侵論 「失去至親非微不足道」

環球社會熱點 14:04 2022/01/21

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美國總統拜登周三表示，預料俄羅斯將入侵烏克蘭，被指對俄羅斯的軍事行動「開綠燈」。烏克蘭總統澤連斯基表示，「小型入侵」的說法並不存在，正如失去至親時的悲傷亦非微不足道。外國媒體分析指，言論針對拜登日前的「小型入侵」。

拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四（20日）在社交平台Twitter上表示，想提醒大國，不存「小型入侵」（minor incursion）情況，就像失去至親時沒有微不足道的悲傷一般。

美國新聞網絡（CNN）分析指，言論明顯是回應拜登（Joe Biden）周三（19日）「小型入侵」論，亦針對拜登失去家人曾發表的講話。拜登去年離開家鄉特拉華州（Delaware）前往就職時曾發表演講，期間提及2015年離世長子博拜登（Beau Biden），更一度落淚感慨長子本應可成為美國總統。

英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯在邊境集結約10萬名士兵，但否認有入侵計劃。拜登「小型入侵」引發外界猜測美國對俄羅斯入侵烏克蘭態度，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周四接受《華爾街日報》採訪指，拜登言論或成俄羅斯正式入侵烏克蘭的邀請訊號。

美俄就烏克蘭局勢對話 首輪談判恐陷僵局 【下一頁】

俄羅斯早前亦警告，拜登言論或進一步破壞局勢穩定。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）其後發表聲明澄清拜登言論，指後者已向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）清楚表明，美國及盟友將迅速反擊的態度。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四亦強調反擊俄羅斯的重要性。

另外，拜登更在周三承認，美國和歐洲盟友仍需時間決定，應對俄羅斯入侵烏克蘭的威脅該採取甚麼行動。CNN引述專家，指拜登言論等於公開承認，北約成員國現時對此立場不一。CNN引述1名北約外交消息人士報道，批評拜登無需將部分真相告知世界。

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責任編輯：李俊儀

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