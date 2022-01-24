【吉利造手機】吉利控股李書福再成立手機製造公司　上周傳收購魅族手機

▲ 有傳吉利擬收購魅族手機，官方回應：對市場傳聞不予置評。

吉利汽車 （00175） 母公司吉利控股密謀進軍手機領域。繼上周傳出吉利控股子企擬收購手機廠商「魅族」，據天眼查App顯示，由吉利控股大股東李書福出任董事長的「湖北元時代科技」註冊成立，註冊資本達5500萬美元，該公司由Upuphone Technology Hong Kong Limited全資持有，而吉利控股旗下湖北星紀時代早前已註冊「Upuphone」商標。

據網站資料，湖北元時代科技經營範圍包括移動終端設備製造、銷售；集成電路芯片及產品製造、銷售；廣播電視設備製造等。法定代表人為王勇。

吉利傳收購「魅族」 公司拒評

吉利控股2021年9月成立湖北星紀時代，定位高端手機領域，上周內媒報道，湖北星紀時代 正與手機廠商「魅族」接觸洽談收購事宜。

內媒報道引述多位接近交易的人士表示：

交易還在進行中，正在做；盡職調查。在收購價格方面，由於交易尚未結束，作價並未明確。

吉利控股官方回應表示，對收購「魅族」的市場傳聞不予置評，但表示目前星際時代高端手機研發業務正在有序進展，希望打造開放融合的生態夥伴關係。

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編輯：姚卓然