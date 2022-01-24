【2022壬寅虎年】6大風水陣助趨吉避凶　行山可催財運

壬寅虎年將至，如何趨吉避凶自然備受關注，玄學顧問趙振鴻根據九宮飛星方位，分享家居及辦公室風水布局，增強新一年的旺氣。

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疫情下，不少行業都大受影響，新一年必然想求工作順利、穩定，若能升職加薪就更好。

趙振鴻建議，可於東南方的文昌位放置：

4層高植物，如有4個竹節的水種富貴竹

或是稱為「步步高升」的開運竹盆栽

在辦公室工作人士，可於辦公桌的東南位加設一個四層高的風水木架擺件。形狀方面，一般以方形即可，但若配合個人的八字而定會更佳

信眾希望在來年加薪的話，可於東北方的正財位放置：

聚寶盆，當中放上黃色的水晶元寶。

可用透明玻璃兜盛滿硬幣，將其布置得像一碗盛滿的飯碗

在立春後的新正頭期間（新曆2月4日至15日），可到香港東北方，如大埔區的流水響和三門仔等地郊遊，以吸取更多大自然中的財氣。

催了財位又豈少得了防破財，趙指，今年破財位於正西方，可放置：

水種植物，以作化解

切忌放置泥黃色或金屬物品，以及土種植物

疫情肆虐，最重要的是健康平安，惟今年的五黃病位在中宮，較難放置風水布局化解。

趙建議，祈求健康者可於二黑病位，即西南方放置：

一杯至少半滿的玻璃水杯，當中放一個銅錢或一元硬幣

在辦公室中，用黃色或金黃色的盆栽，種植一枝水種富貴竹

切忌放紅色物品。

虎年想加強桃花或人緣，可於正北方放置：

開花或無刺植物，

家樂花

在新正頭，可放水仙、蘭花、桃花

正所謂「識人多處是非多」，人緣好也要提防是非口角。

趙指，可在今年的是非位，即正東方放置：

啡色葫蘆

一封利是

切忌不可將金屬或呈尖形物品 ▼ 點擊圖片放大

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記者：殷凱怡

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