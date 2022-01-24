【2022壬寅虎年】6大風水陣助趨吉避凶　行山可催財運

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【新年商機】花墟帶旺利是揮春生意 商戶薄利多銷生意增1至2成
壬寅虎年將至，如何趨吉避凶自然備受關注，玄學顧問趙振鴻根據九宮飛星方位，分享家居及辦公室風水布局，增強新一年的旺氣。
疫情下，不少行業都大受影響，新一年必然想求工作順利、穩定，若能升職加薪就更好。
趙振鴻建議，可於東南方的文昌位放置：
信眾希望在來年加薪的話，可於東北方的正財位放置：
在立春後的新正頭期間（新曆2月4日至15日），可到香港東北方，如大埔區的流水響和三門仔等地郊遊，以吸取更多大自然中的財氣。
催了財位又豈少得了防破財，趙指，今年破財位於正西方，可放置：
疫情肆虐，最重要的是健康平安，惟今年的五黃病位在中宮，較難放置風水布局化解。
趙建議，祈求健康者可於二黑病位，即西南方放置：
虎年想加強桃花或人緣，可於正北方放置：
正所謂「識人多處是非多」，人緣好也要提防是非口角。
趙指，可在今年的是非位，即正東方放置：
本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見：
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記者：殷凱怡
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