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【2022壬寅虎年】6大風水陣助趨吉避凶　行山可催財運

商業 09:30 2022/01/24

分享：

壬寅虎年將至，如何趨吉避凶自然備受關注，玄學顧問趙振鴻根據九宮飛星方位，分享家居及辦公室風水布局，增強新一年的旺氣。

【新年利是】麥當勞派1000元「抗疫利是」　1萬名員工有份

疫情下，不少行業都大受影響，新一年必然想求工作順利、穩定，若能升職加薪就更好。

趙振鴻建議，可於東南方的文昌位放置：

  • 4層高植物，如有4個竹節的水種富貴竹
  • 或是稱為「步步高升」的開運竹盆栽
  • 在辦公室工作人士，可於辦公桌的東南位加設一個四層高的風水木架擺件。形狀方面，一般以方形即可，但若配合個人的八字而定會更佳

信眾希望在來年加薪的話，可於東北方的正財位放置：

  • 聚寶盆，當中放上黃色的水晶元寶。
  • 可用透明玻璃兜盛滿硬幣，將其布置得像一碗盛滿的飯碗

在立春後的新正頭期間（新曆2月4日至15日），可到香港東北方，如大埔區的流水響和三門仔等地郊遊，以吸取更多大自然中的財氣。

催了財位又豈少得了防破財，趙指，今年破財位於正西方，可放置：

  • 水種植物，以作化解
  • 切忌放置泥黃色或金屬物品，以及土種植物

疫情肆虐，最重要的是健康平安，惟今年的五黃病位在中宮，較難放置風水布局化解。

趙建議，祈求健康者可於二黑病位，即西南方放置：

  • 一杯至少半滿的玻璃水杯，當中放一個銅錢或一元硬幣
  • 在辦公室中，用黃色或金黃色的盆栽，種植一枝水種富貴竹
  • 切忌放紅色物品。

虎年想加強桃花或人緣，可於正北方放置：

  • 開花或無刺植物，
  • 家樂花
  • 在新正頭，可放水仙、蘭花、桃花

正所謂「識人多處是非多」，人緣好也要提防是非口角。

趙指，可在今年的是非位，即正東方放置：

  • 啡色葫蘆
  • 一封利是
  • 切忌不可將金屬或呈尖形物品
    • 點擊圖片放大

本網以系列形式報道有關2022壬寅虎年，12生肖運勢、風水旺位布局及新年留意事項。其他專題報道可見：

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　屬雞運勢強　龍鼠無吉星

記者：殷凱怡

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