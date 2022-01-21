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【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點

科技 13:09 2022/01/21

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三星CEO盧泰文終於今（21日）在官網證實，Galaxy S22系列下月會在Unpacked發表會上登場。文中亦暗示Note系列功能有可能相隔一年後再度回歸。（三星影片截圖）

近日有關三星（Samsung）新一代旗艦機Galaxy S22系列的消息不斷，甚至有傳言指Samsung Galaxy S22系列會受供應鏈問題影響，一再推遲開賣時間。三星CEO盧泰文終於今（21日）在官網證實，Galaxy S22系列下月會在Unpacked發表會上登場。文中亦暗示Note系列功能有可能相隔一年後再度回歸。

【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況

【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光

盧泰文表示，在2022年二月的Unpacked發表會上，三星將推出新一代Galaxy S系列，將重點圍繞攝影﹑手機效能和續航性提升效能。而新機5大亮點有包括：

  • 幫助用戶在夜間都能拍攝清晰明亮影像
  • 提高Galaxy S22手機的效能
  • 速度與工具支援
  • 能擁有最智慧先進的Galaxy創新體驗
  • 提高手機永續程度以及將再次重塑手機未來。

他續指，三星去年因沒有發表新一代Galaxy Note令許多人感到意外，亦明白三星粉絲對Note系列的喜愛，暗示Note系列有機會在今年以其他方式回歸。

據外媒早前透露，Galaxy S22 Ultra將會採用Galaxy Note風格設計，並於機身側面內置SPen支架。

【抨擊蘋果】 不支援Android惹禍？　Google高層轟蘋果限制iMessage通用操作

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE 香港正式上市（有片）

責任編輯：黃顯晴

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