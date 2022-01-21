【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點

▲ 三星CEO盧泰文終於今（21日）在官網證實，Galaxy S22系列下月會在Unpacked發表會上登場。文中亦暗示Note系列功能有可能相隔一年後再度回歸。（三星影片截圖）

近日有關三星（Samsung）新一代旗艦機Galaxy S22系列的消息不斷，甚至有傳言指Samsung Galaxy S22系列會受供應鏈問題影響，一再推遲開賣時間。三星CEO盧泰文終於今（21日）在官網證實，Galaxy S22系列下月會在Unpacked發表會上登場。文中亦暗示Note系列功能有可能相隔一年後再度回歸。

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盧泰文表示，在2022年二月的Unpacked發表會上，三星將推出新一代Galaxy S系列，將重點圍繞攝影﹑手機效能和續航性提升效能。而新機5大亮點有包括：

幫助用戶在夜間都能拍攝清晰明亮影像

提高Galaxy S22手機的效能

速度與工具支援

能擁有最智慧先進的Galaxy創新體驗

提高手機永續程度以及將再次重塑手機未來。

他續指，三星去年因沒有發表新一代Galaxy Note令許多人感到意外，亦明白三星粉絲對Note系列的喜愛，暗示Note系列有機會在今年以其他方式回歸。

據外媒早前透露，Galaxy S22 Ultra將會採用Galaxy Note風格設計，並於機身側面內置SPen支架。

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另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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責任編輯：黃顯晴