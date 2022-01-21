當前投資者或寄望2022年能回歸某種形式的常態。然而，我們建議不要過度期待，因2022年上半年，市場或會持續波動但整體持平，現金流放緩但維持增長的正面效應，與貨幣政策退場的相反效用，或將影響資本化比率（Capitalization Rates，即投入資本的潛在收益率），這兩股力量的對峙或會擴大贏家與輸家之間的差距，可望帶來具吸引力的投資機會。

雖然我們較關注未來3至5年的通脹形勢，但現況亦不容忽視：若目前的通脹由暫時性現象演變為長期趨勢，恐怕會拖累金融資產的表現。然而這並非投資團隊預期的基礎情境，但發生的風險卻愈來愈高。在新一年年，多項因素導致通脹持續，包括造成供應鏈瓶頸的因素增加（即使早前有關因素已解除）、能源短缺日益嚴重，以及已發展國家的央行在等待供應面壓力消退之際，出現工資與物價螺旋（Wage-price spiral）上升。已發展國家的央行在2022年雖然不會全面剎車，但也將被迫逐漸把腳移開油門。

中國為2022年最大的變數，其提倡的「共同富裕」及調整相關政策帶來經濟衝擊，或會波及全球大部份經濟體，削弱環球增長動力，並成為一股潛在減緩通脹的力量。後者並非全然不受歡迎，因為通脹似乎仍將在西方持續升溫。地緣政治方面，兩大關鍵趨勢將主導未來經濟週期走勢：一是經濟民族主義的興起，二是民主與中央集權國家型態的競爭日益激烈，從現今中美關係可見一斑。

上述趨勢崛起的同時也逐漸掀起減碳浪潮。大多數主要經濟體承諾在未來數十年致力降低或抵銷碳足跡；若要達成目標，各地政府在規範私營機構碳排放做法與制定框架給各行各業方面，必須更為積極進取。雖然強化基礎建設計劃能提高再生能源資產和電動交通工具的比例，有利經濟增長，但在追求益處的同時，也不能忽視許多現有的工種和產業將步入夕陽。轉型規模如此龐大，未來贏家與輸家之間的差距只會有增無減。

乘浪而起：2022年的契機所在

我們會如何調整2022年投資組合中的資產類別與區域配置？雖然不管任何時間，市場大約僅有20%的資產的估值明顯具吸引力，並出現基本面快速好轉的優勢，但我們的投資團隊將一如以往持續發掘契機，以長期布局各類資產類別為目標。

整體而言，在已發展市場股市中，部分週期性及優質股票表現亮眼，在未來仍可望於經濟增長放緩與2022年穩定的定價環境中受惠；而較具債券性質的防守股表現則可能會明顯落後。

新興市場股票方面，投資團隊認為其吸引力相對較低，受中國拖累以及去全球化的影響，新興市場的經濟展望較不樂觀。目前中國、台灣與韓國佔新興市場指數的整體比重極高，其中台灣與韓國的成份股以半導體股為主，而隨著產業瓶頸於2022年開始緩解，台韓股市的順風優勢可能也會逐步淡化。

儘管中國A股因新興行業尚未「重新監管」而欠缺廣泛的吸引力，而其他行業的監管力度尚未完全反映在財務之中，但我們確實看到了不少選擇性投資機會。

另一方面，已發展市場的無風險債券面臨明顯挑戰：即便沒有受收益率上升而拖累，實際收益率起點於負數，令很多機構投資組合中的多項資產失去購買力。在資本防守型產品中，我們預期已發展國家的核心投資級別債券或會失去部分投資者的支持，而絕對回報型的多元策略對沖投資或其他流動性另類投資將獲青睞，例如絕對回報型多元資產產品。

相較之下，新興市場債券則具備收益率的優勢，有望成為投資亮點。根據中國近期債券違約情況顯示，在資產負債比率與債務比率違反「三條紅線」的企業危機消散後，主動型投資者可伺機布局當中受惠的贏家。2021年多家央行已著手加息，因此我們認為在2022年的某個時間點，新興市場的當地貨幣固定收益資產會開始具備極高的吸引力。

另類資產方面，房地產將呈現高度分歧，關鍵在於精挑細選，以免選中逐漸式微的資產，因為目前人們在疫後的工作與生活中心重新整理定位，「舊核心」性質的房地產正在衰退。

雖然2022年整體而言可能難免顛簸，但隨著供應鏈瓶頸逐步解除，屆時最有機會乘浪而起的資產應非股票莫屬，尤其是已發展市場的股市。

作者：柏瑞投資環球多元資產主管Michael Kelly