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地產股造好－新世界（00017）逆市升逾3%　「K11」貢獻不能忽視大行料股價仲有得上

股市 13:14 2022/01/21

分享：

地產股今早逆市造好，多隻主要地產股都錄得逾1%升幅，其中新世界發展 （00017） 股價更升超過3%，半日收報31.65元。滙豐證券分析指，新世界發展旗下「K11」的貢獻不能忽視，續看好新世界發展股價前景，更上調該股目標價。（見下文）

*紀惠湯文亮分析美國加息對本港住宅及及商廈市場影響*

滙豐證券指，儘管宏觀環境疲軟，但新世界發展旗下「K11」購物中心的租戶銷售增長仍然強勁，認為投資者應專注其增長前景和正在增長的派息，維持其「買入」評級，並將目標價由36.3元上調至36.6元。

現價計潛在升幅16%　股息率6.5厘

以新世界發展今日中午收市價31.65元計，即距離現價尚有16%潛在升幅。

新世界發展每手買賣單位為1,000，以現價計每手入場費約31,650元。股息率方面，現價計則約6.5厘。

該行指，2022財年首五個月「K11」商場組合的租戶銷售額按年增長23%，較香港整體市場高18個百分點。該行調升集團2022至24財年盈利預測0.4至0.6%，主要是反映本港高租金的預期。

欄名 : 3分睇股

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