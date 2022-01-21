【螞蟻集團】螞蟻集團據報涉周江勇貪腐醜聞　被指入股周江勇弟公司後折讓投得杭州地皮

▲ 【螞蟻集團】螞蟻集團據報涉周江勇貪腐醜聞 入股周江勇弟公司後折讓投得杭州地皮

阿里巴巴 （09988） 持股的螞蟻集團再度傳出壞消息，日前央視播出電視紀錄片《零容忍》第五集《永遠在路上》，披露浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇貪污案情，外電引述消息人士及公開資料指，螞蟻集團涉及周江勇貪腐醜聞案件，報道指螞蟻集團未有作出回應，同時無法聯絡周氏兄弟置評。

外電指，螞蟻集團旗下部門在2019年以折讓購買兩塊土地，但此前螞蟻集團曾入股周江勇弟弟周健勇旗下兩間移動支付公司。

早於去年周江勇受查時，已有傳聞將阿里巴巴和周江勇扯上關係，包括指周江勇家族曾認購5億元人民幣螞蟻集團股份，最終獲退款5.2億，引起螞蟻集團急反駁。

央視紀錄片無點名螞蟻 僅指部分企業巴結周江勇

今次央視紀錄片未有點名馬雲有份的螞蟻集團，但螞蟻集團是周健勇旗下其中一間移動支付公司的唯一外部企業股東，而涉事另一移動支付公司則有3間外部企業股東。

央視紀錄片提到，部分企業希望通過周健勇巴結周江勇，以明顯不合理的高價購入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助。

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螞蟻集團旗下公司2019年兩度入股周健勇旗下支付公司

外電引述公開記錄顯示，2019年3月，螞蟻集團旗下的「Shanghai Yunxin Venture Capital Management Co」（簡稱：Shanghai Yunxin）以 170 萬元人民幣入股周健勇旗下「Youcheng United （Ningbo）」14.3%股份及換取一個董事會席位。

同年Shanghai Yunxin斥資 140 萬元人民幣入股收購一間杭州地鐵支付提供商的13.5%股份，而該公司由周健勇擁有，此外該公司還包括一間國有企業作為投資方。

螞蟻完成投資不到一年即奪杭州地皮

土地拍賣記錄顯示，螞蟻完成第二次投資後不到一年，就以每平方米5,194元人民幣贏得杭州一塊地皮，成為唯一合格的競標者，而根據房地產網站的數據，該社區的平均房價超過每平方米45,000元人民幣。

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