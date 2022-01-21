【職位空缺】公務員事務局招聘180名二級私人秘書　中學畢業月薪最高逾3.1萬

公務員工作被籲為「鐵飯碗」，公務員事務局今日（1月21日）公開招聘二級私人秘書，招聘目標人數為180人。倘若申請人獲得取錄，將按公務員聘用條款和服務條件聘用。

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職位的總薪級表由第4點開始，即是每月薪金16,565元，最高可至總薪級表第15點，即月薪31,750元。發言人表示，二級私人秘書會獲調派往各決策局及部門工作。

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工作職責主要提供秘書服務，包括文字處理、管理日常工作和會議日程、處理查詢及其他辦公室支援工作等。而申請人必須符合以下條件：

1）香港中學文憑考試五科考獲第2級，或具同等/以上的成績；

2）中文文書處理速度達每分鐘20字

3）英文文書處理速度達每分鐘50字

4）具備一般商業電腦軟件(Microsoft Office Word 2016及Excel 2016)的應用知識

5）在《基本法》測試取得及格成績。

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有意投考該職位人士，可透過公務員事務局網站遞交申請，截止申請日期是2月8日。另外，申請人亦可將申請書郵寄至公務員事務局一般職系處。