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【英國王室】威廉分享喪母經驗 安慰11歲男童

環球社會熱點 12:28 2022/01/21

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威廉向格洛弗分享當年喪母的經驗。

英國威廉王子鮮少公開提及母親﹑已故戴安娜王妃，近日他出席活動時，以自己青少年時期失去母親的經驗，安慰同樣年輕喪母的英國11歲男童，並表示「一切會變好」。

【英國王室】哈里無警察保護 竟是查理斯一手造成？ 【下一頁】

威廉（Prince William）周四（20日）與妻子凱特探訪幫助弱勢社群的社區中心及教堂，遇上一名年僅11歲便喪母的男童格洛弗（Deacon Glover）。威廉與對方交談時，得知格洛弗亦年紀輕輕，失去母親。

威廉主動提及自己在15歲時失去母親戴安娜王妃（Princess Diana），並向格洛弗表示，自己明白對方年輕喪母的感受，指

「一切會變好」
（it gets easier）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【英國王室】英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理 【下一頁】

眼見格洛弗身穿英超球會般尼（Burnley）的球衣，平時熱愛足球的威廉亦分享父親﹑王儲查理斯（Prince Charles）的趣事。身為中部另一支球會阿斯頓維拉（Aston Villa）球迷的威廉表示，自己亦是數年前才得知，父親是般尼的球迷。

當日探訪的氣氛亦相當愉快，當凱特抱起一名3個半月大女嬰時，威廉不禁向妻子開玩笑，稱「你不可以帶走」，惹得在場人士笑聲不斷。

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責任編輯：吳漢培

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