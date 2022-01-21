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湯加海嘯男子漂流27小時大難不死 獲封真人版水行俠

環球社會熱點 12:28 2022/01/21

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南太平洋島國湯加上周發生海底火山爆發，引發嚴重海嘯。湯加一名男子遭海嘯捲走，在海上漂浮了27小時後奇跡獲救。這名男子的經歷使不少網民大感驚訝，他更獲外媒封為電影角色水行俠（Aquaman）的真人版。

湯加奧運持旗手急籌282萬賑災 仍與父親失聯 【下一頁】

57歲湯加男子Lisala Folau是一名退休木匠，因身體殘疾不良於行，本身居住在湯加首都努庫阿洛法（Nukuʻalofa）附近的一個小島Atata。

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上周六火山爆發時，Folau正與家人裝修寓所，突然有巨浪捲入客廳。他們隨即轉移至寓所其它位置逃生，卻再迎來6米巨浪。

Folau強調自己無法正常行路，他跟隨家人爬到寓所外的樹上躲避。正當海嘯似乎平息時，大家都慢慢爬了下來。此時卻再出現一波海浪，將他與其中一名侄女捲走。

兩人在海上漂流，但逐漸就於海面失散。有一刻他似乎聽到兒子的呼喚，但他擔心兒子為了救他身陷險境，決定不回應兒子。

湯加海底火山爆發 日本掀2.7米巨浪 【下一頁】

Folau一直順水漂流12個小時到達Toketoke島，然後再漂至另外兩個無人島，歷時27小時最終成功到達當地最大的島嶼湯加塔布島（Tongatapu），總距離達13公里。

當地一名記者將Folau的經歷分享到社交媒體上，隨即引起大量網民關注。英媒《天空電視台》更形容他是真人版水行俠（Real life Aquaman）。

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責任編輯：鄭錦玲

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