美股點睇？3大指標話你知美股未見底 稍後或有更深調整
股市 12:30 2022/01/21
美股見頂未？美股調整已開始？近年積極參與美股買賣的投資者，開始提出這個疑問。有3個指標可以幫助探測美股形勢，並告訴你美股目前仍未見底，或會出現更深調整。
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指標1：新低股數未夠多
雖然納指的「新低股-新高股」數目達731隻，但仍未觸發極端水平（約1/3股份創新低），「新低股-新高股」數目達900隻、2018年年尾有1,000隻、2020年3月達到2,000隻，若未出現以上數字，則顯示沽壓未沉重。
指標2：好倉仍豐
過去5個交易日，認購期權（Call Option）比認沽期權（Put Option）的成交大60%，非但不是恐慌，反而是極度貪婪的表現。
指標3：情緒不恐慌
綜合多個情緒指標的「CNN貪婪恐慌指數」（CNN Fear & Greed Index）則顯示，在納指跌入調整區後，指數仍然處於50以上的「貪婪」區間，這在歷史上極為罕見。同樣反映市場認知到價格與現實的距離的波動率指數（Volatility Index，VIX）仍在23點的中間水平，市場遠未產生足以逆轉跌勢的巨幅波動。
因此，上述指標都顯示，美股仍要有更深度調整。（全文：恐慌情緒未見 見底言之尚早）
欄名 : 3分鐘睇市
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