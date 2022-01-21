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美股點睇？3大指標話你知美股未見底　稍後或有更深調整

股市 12:30 2022/01/21

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美股見頂未？美股調整已開始？近年積極參與美股買賣的投資者，開始提出這個疑問。有3個指標可以幫助探測美股形勢，並告訴你美股目前仍未見底，或會出現更深調整。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周投資部署*

指標1：新低股數未夠多

雖然納指的「新低股-新高股」數目達731隻，但仍未觸發極端水平（約1/3股份創新低），「新低股-新高股」數目達900隻、2018年年尾有1,000隻、2020年3月達到2,000隻，若未出現以上數字，則顯示沽壓未沉重。

指標2：好倉仍豐

過去5個交易日，認購期權（Call Option）比認沽期權（Put Option）的成交大60%，非但不是恐慌，反而是極度貪婪的表現。

指標3：情緒不恐慌

綜合多個情緒指標的「CNN貪婪恐慌指數」（CNN Fear & Greed Index）則顯示，在納指跌入調整區後，指數仍然處於50以上的「貪婪」區間，這在歷史上極為罕見。同樣反映市場認知到價格與現實的距離的波動率指數（Volatility Index，VIX）仍在23點的中間水平，市場遠未產生足以逆轉跌勢的巨幅波動。

因此，上述指標都顯示，美股仍要有更深度調整。（全文：恐慌情緒未見 見底言之尚早

欄名 : 3分鐘睇市

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