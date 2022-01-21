【年宵花市】Lalamove夥拍本地花店辦網上花市 幫襯指定花場Call車可減28元

▲ 【網上花市】Lalamove夥拍6間本地花店舉辦網上花市 幫襯指定花場及Call車即減28元

送貨平台Lalamove夥拍6間本地花店及花農售賣年花。Lalamove表示，由即日起至1月31日將舉辦網上花市（網上花市網頁），市民可於網上瀏覽多間花店或直接聯絡商戶，選購賀年產品，並選用Lalamove極速送貨，由商戶代叫車，將年花運送至客戶家中。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，疫情令各行各業都面臨著經營壓力，Lalamove希望透過舉辦網上花市支持本地花農，為他們開闢收入來源，攜手走過逆境，令他們一年的心血不會付諸流水。同時希望為社會注入正能量，與大家分享新年喜悅、送上祝福。

Lalamove指，顧客如選擇自取鮮花或親臨花場選購，優惠碼「LALA28」兌換運費折扣優惠券，由旺角花墟及指定花場和花店作取貨點， 新舊客戶用戶於旺角花墟及指定花場嗌Van仔均可即減28元。

6間本地花店包括主打傳統賀年年花，如蘭花、年桔的竣竣誠花藝、強記花園、偉財記、永發農場、千葉園、秀麗園及日本千葉園；以及主打現代花藝設計的Foliagestore拾葉。

相關報道：

【新春花店】The ONE及東角LAFORET開設新春限定花店 低至一折發售年花及情人節花束

【年宵花市】華懋荃灣如心、將軍奧翩滙坊、中環街市緊急辦花市（附花農致電熱線）