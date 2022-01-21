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【石Sir午市閒談】今日推介青啤｜華潤萬象、新特能源、復星醫藥、越秀服務、阿里巴巴最新部署

股市 12:31 2022/01/21

分享：

恒生指數中午收報24766點，跌186點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介青啤 （00168） ，另亦會分析華潤萬象 （01209） 、新特能源 （01799） 、復星醫藥 （02196） 、越秀服務 （06626） 、阿里巴巴 （09988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：12 – 華潤萬象 （01209）     挑戰前阻力

05：58 – 新特能源 （01799）     似見支持

07：39 – 復星醫藥 （02196）     調整相當可望回升

10：24 – 越秀服務 （06626）     整固後升

11：46 – 阿里巴巴 （09988）     又再整固

13：05 – 青啤 （00168）           整固後再升

15：09 – 推介股表現記錄

15：45 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 青島啤酒（00168） 華潤萬象生活（01209） 新特能源（01799） 復星醫藥（02196） 越秀服務（06626） 阿里巴巴－SW（09988） 石鏡泉
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