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【4K體驗】YouTube TV將支援4K直播NBA　首年月費200元有找

科技 12:10 2022/01/21

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要觀看4K的NBA賽事，就需要訂閱YouTube TV的4K級別附加服務，費用為19.99美元/月（約155港元/月），現時該服務向新訂戶提供首年優惠，每月9.99美元（約78港元）。（法新社）

隨著科技進步，人們對影片質量要求都愈來愈高，為滿足用戶需求，Google旗下的YouTube TV去年已在一些頻道和內容上增加對4K串流媒體的支援。而體育賽事包括NBA，更為第一批獲畫質提升的節目之一。

【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

據外媒《The Streamable》報道，YouTube TV上部分NBA賽事已開始支援4K播放，當中包括將於1月22日進行的雷霆（Oklahoma City Thunder）對騎士（Cleveland Cavaliers）賽事。

不過要觀看4K的NBA賽事，就需要訂閱YouTube TV的4K級別附加服務，費用為19.99美元/月（約155港元/月），現時該服務向新訂戶提供首年優惠，每月9.99美元（約78港元）。

【串流平台】YouTube自家製影片無起色　將停止大部分原創節目

當然，要看NBA賽事之前，你先需要有NBA聯盟通行證（NBA League Pass.），該附加費用為49.99美元/季（約390港元/季）或14.99美元/月（約116港元/月）。換言之，如果是新訂戶的話，要在YouTube TV觀看4K的NBA賽事，首年的每月月費就共需繳交約25美元（約194港元）。

Discovery等七個頻道也支援4K播放

此外，YouTube TV還提供其他七個頻道的4K服務，包括Discovery、ESPN、NBC體育、FX、福克斯體育、國家地理和Tastemade。當中「4K Plus」附件還支持無限制的同步串流媒體和錄制內容的離線下載。

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責任編輯：陳卓賢

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