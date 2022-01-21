【網上花市】Lalamove撐本地花農　即日起至1月31日舉辦網上花市

▲ 即時送貨平台Lalamove宣佈，由即日起至1月31日舉辦網上花市，為受花市停辦影響的花農增加銷售渠道，並提供額外宣傳推廣及度身訂造送貨服務。（Lalamove提供圖片）

即時送貨平台Lalamove宣佈，由即日起至1月31日舉辦網上花市，為受花市停辦影響的花農增加銷售渠道，並提供額外宣傳推廣及度身訂造送貨服務。

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Lalamove表示，夥拍了6間本地花店及各花農售賣年花，顧客足不出戶便可於網上瀏覽多間花店或直接聯絡商戶，選購賀年心頭好；其後更可選擇Lalamove送貨，由商戶代叫車，即時將年花安全運送到家中。

Lalamove香港區總經理周嘉健表示，「疫情令各行各業都面臨著經營壓力，Lalamove希望透過舉辦網上花市支持本地花農，為他們開闢收入來源，令他們一年的心血不會付諸流水。」

自取可以優惠碼兌換優惠券

由即日起至1月31 日，市民可到網上花市網頁即時瀏覽多間本地花店，如選擇自取鮮花或親臨花場選購，以優惠碼「LALA28」兌換運費折扣優惠券*，由旺角花墟及指定花場和花店作取貨點，所有用戶+call 車即減港幣$28。

+訂單須設定以下地方為取貨點方可使用「LALA28」運費折扣優惠券，地點排例不分先後：

1. 旺角花墟

2. 旺角汝州街62號Foliagestore拾葉

3. 大埔林村新塘偉財記

4. 大埔林村麻布尾村村口強記花園

5. 大埔林村谷林錦公路近坪朗村永發農場

6. 大埔林村大窩西支路253號圍頭村秀麗園

7. 新界錦田錦上路千葉園及日本千葉園

8. 元朗新田信芯園農莊

9. 元朗水尾村230號錦田鄉村俱樂部興隆芳蘭園

10.大窩村楊園鶴藪農耕菜

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責任編輯：李智美