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【券商點睇】產險行業保費增長快速恢復 中國太保獲重點關注

股樓投資 13:22 2022/01/21

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平安證券指出，國內主要內險先後發布2021年12月保費數據，反映壽險累計保費增速總體穩定，產險累計保費全面修復。截至2021年12月，主要上市險企壽險業務累計原保費收入增速總體保持穩定，其中人保、新華保險、國壽和太保分別增長3.3%、2.5%、1.2%及0.6%；單是12月原保費收入增速各異，太保增長達41.9%。從2021年總新單來看，太保增至412億元（人民幣，下同），漲幅5.6%。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

產險業務方面，車險保費快速恢復，龍頭險企具備渠道、定損和定價優勢，仍將保持超額承保盈利。期內，人保和太保的保費收入分別上升3.8%及3.4%。單月原保費收入增速改善顯著，人保、中國平安增長30.4%和14.2%）。平安證券表示，2021年第四季以來，基數效應影響減弱，車險保費大幅扭正帶動產險保費增速回升。

【延伸閱讀】2022年部署：2022年值得部署的10大收息股，請按【見下頁

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該行又指，長期來看，行業估值處於歷史底部、健康險養老險空間巨大，具備配置價值；短期來看，貨幣政策邊際寬鬆，板塊催化因素主要系BETA屬性，建議關注行業龍頭中國太保。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：林衛

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