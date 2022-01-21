【券商點睇】產險行業保費增長快速恢復 中國太保獲重點關注

平安證券指出，國內主要內險先後發布2021年12月保費數據，反映壽險累計保費增速總體穩定，產險累計保費全面修復。截至2021年12月，主要上市險企壽險業務累計原保費收入增速總體保持穩定，其中人保、新華保險、國壽和太保分別增長3.3%、2.5%、1.2%及0.6%；單是12月原保費收入增速各異，太保增長達41.9%。從2021年總新單來看，太保增至412億元（人民幣，下同），漲幅5.6%。

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產險業務方面，車險保費快速恢復，龍頭險企具備渠道、定損和定價優勢，仍將保持超額承保盈利。期內，人保和太保的保費收入分別上升3.8%及3.4%。單月原保費收入增速改善顯著，人保、中國平安增長30.4%和14.2%）。平安證券表示，2021年第四季以來，基數效應影響減弱，車險保費大幅扭正帶動產險保費增速回升。

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該行又指，長期來看，行業估值處於歷史底部、健康險養老險空間巨大，具備配置價值；短期來看，貨幣政策邊際寬鬆，板塊催化因素主要系BETA屬性，建議關注行業龍頭中國太保。

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記者：林衛